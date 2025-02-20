«Поняла, что пришло время уходить»: Валерия выпустит последний альбом и завершит карьеру

Народная артистка России Валерия готовится к выходу последнего альбома в своей музыкальной карьере. Об этом 20 февраля «Фонтанке» рассказал ее муж и продюсер Иосиф Пригожин.
Ожидается, что первый сингл с альбома выйдет 7 марта, а релиз самой пластинки состоится 11 апреля. Пригожин подчеркнул, что это будет действительно последний альбом в карьере певицы, после которого она планирует постепенно завершить активную концертную деятельность.
— У каждого начала есть свой конец. Она действительно готовит финальный альбом, возможно, будет прощальный тур, но всё постепенно. Но мы не прощаемся с музыкой навсегда. Мы записали сумасшедший альбом, который скоро выйдет. Это не временное решение, а осознанный шаг, — заявил Пригожин.
По его словам, Валерия задумывалась о завершении карьеры еще пять лет назад, но тогда появился Макс Фадеев с «потрясающим музыкальным материалом» и вдохновил ее еще на одну запись. Потом Артемий, сын Валерии, решил сам стать музыкальным продюсером и предложил ей записать вместе альбом.
— Для нее это стало особенным моментом. Мы записали 14 песен, альбом называется «Исцелю». Уже 7 марта выйдет первый сингл, а в течение года мы будем продолжать его продвигать. Гастроли, конечно, будут, но уже не в таком плотном графике, как раньше. Валерия поняла, что пришло время постепенно уходить. В ближайшие пару лет она будет сворачивать активную деятельность, — добавил Пригожин.
Продюсер отметил, что концертная деятельность требует огромных усилий. Валерия много лет трудилась и теперь хочет уделять больше времени себе. Скоро у нее родится второй внук, она хочет больше путешествовать и наслаждаться жизнью. Совсем с музыкой она не прощается, но будет выступать гораздо реже и в особенных случаях.
— Это последний альбом — без всяких оговорок. Возможно, отдельные песни еще выйдут, но полноформатных работ больше не будет. Спасибо за интерес к нашей музыке! — подчеркнул Пригожин.
Валерия (настоящее имя Алла Юрьевна Перфилова) родилась 17 апреля 1968 года в Аткарске в Саратовской области. С ранних лет она проявляла интерес к музыке, обучаясь в музыкальной школе, где ее отец, Юрий Иванович, был директором, а мать, Галина Николаевна, преподавала фортепиано. В 1985 году Валерия поступила в Государственный музыкально-педагогический институт имени Гнесиных в Москве, где ее наставниками были Иосиф Кобзон и Гелена Великанова. В 1992 году она выпустила свой первый англоязычный альбом The Taiga Symphony, после чего взяла сценический псевдоним Валерия. За свою карьеру певица удостоена званий народной артистки Российской Федерации (2013), народной артистки Чеченской Республики (2017) и Кабардино-Балкарской Республики (2018). Она является многократной лауреаткой премий «Золотой граммофон» и «Песня года». С 2004 года Валерия состоит в браке с продюсером Иосифом Пригожиным.