«Поняла, что пришло время уходить»: Валерия выпустит последний альбом и завершит карьеру

Финальный альбом выйдет уже весной Источник: Олег Федоров / CHITA.RU











Народная артистка России Валерия готовится к выходу последнего альбома в своей музыкальной карьере. Об этом 20 февраля «Фонтанке» рассказал ее муж и продюсер Иосиф Пригожин.

Ожидается, что первый сингл с альбома выйдет 7 марта, а релиз самой пластинки состоится 11 апреля. Пригожин подчеркнул, что это будет действительно последний альбом в карьере певицы, после которого она планирует постепенно завершить активную концертную деятельность.

— У каждого начала есть свой конец. Она действительно готовит финальный альбом, возможно, будет прощальный тур, но всё постепенно. Но мы не прощаемся с музыкой навсегда. Мы записали сумасшедший альбом, который скоро выйдет. Это не временное решение, а осознанный шаг, — заявил Пригожин.

По его словам, Валерия задумывалась о завершении карьеры еще пять лет назад, но тогда появился Макс Фадеев с «потрясающим музыкальным материалом» и вдохновил ее еще на одну запись. Потом Артемий, сын Валерии, решил сам стать музыкальным продюсером и предложил ей записать вместе альбом.

— Для нее это стало особенным моментом. Мы записали 14 песен, альбом называется «Исцелю». Уже 7 марта выйдет первый сингл, а в течение года мы будем продолжать его продвигать. Гастроли, конечно, будут, но уже не в таком плотном графике, как раньше. Валерия поняла, что пришло время постепенно уходить. В ближайшие пару лет она будет сворачивать активную деятельность, — добавил Пригожин.

Продюсер отметил, что концертная деятельность требует огромных усилий. Валерия много лет трудилась и теперь хочет уделять больше времени себе. Скоро у нее родится второй внук, она хочет больше путешествовать и наслаждаться жизнью. Совсем с музыкой она не прощается, но будет выступать гораздо реже и в особенных случаях.

— Это последний альбом — без всяких оговорок. Возможно, отдельные песни еще выйдут, но полноформатных работ больше не будет. Спасибо за интерес к нашей музыке! — подчеркнул Пригожин.