Это полный футуризм: Никита Кологривый сыграл Владимира Маяковского — каким получился спектакль-биография

Спектакль «Маяковский. Я сам» (18+) колесит с гастролями по России. Скандально известный «пацан» Никита Кологривый играет главного героя — Владимира Маяковского. В центре внимания отношения поэта-хулигана и его музы Лили Брик. Побывала постановка и в родном городе Кологривого — Новосибирске. О том, каким получился спектакль, рассказывает NGS.RU
Из Дворца Культуры Железнодорожников выходит много нарядных людей. Кто-то в розовой шубе, кто-то — в сверкающих юбках, корсетах, шикарных платьях. Слышны обрывки разговоров.
— Чем меньше женщину мы любим, тем больше нравимся мы ей, — цитирует Пушкина зрительница, обсуждая с кавалером только что увиденную историю.
— Не, ну в «Слове пацана» (18+) он лучше играл, — говорит зритель из другой пары.
На философские и не очень разговоры публику настроил спектакль «Маяковский. Я сам», главную роль в котором сыграл Никита Кологривый. И, кажется, зрители разделились на два лагеря: тех, кто решил посмотреть «на Кологривого», и тех, кто шел на спектакль о Владимире Маяковском.
Моя соседка по креслу в зрительном зале пришла ради истории поэта. Причем по совету мужа: он уже видел спектакль и был уверен в том, что и жена придет от него в восторг. Соседка рассказала, что во время ковидного карантина они с супругом пытались учить стихотворения и устраивать батлы. Но муж запретил ей зачитывать стихотворения Маяковского, и она выбыла из игры. «Слово пацана» она не видела.
Спектакль мы почти не обсуждаем — вот так, сразу, мнение о нем сформировать сложно.
В первом акте соседке больше всего понравился момент, когда у Никиты Кологривого сломался микрофон, и его громкий, порой оглушающий голос стал тихим и более живым. Но с поломкой справились технично: партнеры по сцене подходили к Маяковскому близко, протягивали ему микрофоны, а в какой-то момент актер незаметно исчез и вернулся уже со своим, работающим.
Декорации были минималистичными: драпированные белые полотна, вокруг — медиаэкран, на котором в начале написали цитату из лирики поэта, а потом выводили даты. Реквизит — фортепиано, кровать, стол, диван — в процессе оказывались многофункциональными. Фортепиано, например, когда Маяковский рассказывал о детстве, становилось теплоходом — с него герой видел маяк и, разумеется, мечтал на него подняться.
Звуковое сопровождение слышалось еще до спектакля. До зрителей, пока ждали, доносились шум моря, крики чаек. Первая часть действия напоминала подкаст: детство поэта просто описывали словами и зарисовками, добавляя игру актеров, звуки, движение.
Звук активно сопровождали и стихи Маяковского в исполнении Никиты Кологривого. После этого зал каждый раз аплодировал. Иногда долго.
Спектакль построен как биографическая справка: смерть отца, переезд в Москву, тюрьма, а потом учеба. Оживляет постановку появление друзей Маяковского. Давида Бурлюка играет Арсений Сергеев, а Велимира Хлебникова — Максим Теняков. Всего в спектакле шесть актеров, хотя действующих лиц много — у каждого по несколько ролей.
У Максима Тенякова самые заметные второстепенные роли: он играет смешно, легко и непринужденно. Полная противоположность тяжелой и осмысленной игре Никиты Кологривого.
— Вот так родился русский футуризм, — констатирует Никита Кологривый после того, как его герой знакомится с будущими друзьями.
Серьезные персонажи из учебников по русской литературе в спектакле перестают быть такими: играют, кривляются (иногда даже слишком), ведут себя немного безумно. В общем, творческие люди.
Кульминацией первой части спектакля становится появление Лили (Авелина Квасова) и Осипа Брик (Ефим Белосорочка). В этой же сцене Никита Кологривый читает «Облако в штанах». Ему в помощь выводят актрису, постоянно включают фоновые звуки, переключают свет, и Никита, играя мгновенную влюбленность, громко кричит, краснеет, переходит на тихое бормотание.
Создатели спектакля предупредили, что сложный треугольник Бриков и Маяковского будет в центре внимания. Сегодня мы бы смело окрестили эти отношения токсичными и абьюзивными и посоветовали всем троим сходить к психологу. Владимир Маяковский же писал стихи.
Ближе к концу первой части ситуация заметно усложнилась, а в действии стало много пауз и танцев. Вот компания друзей танцует на Новый год, а вот Маяковский с Лилей кружатся с белой тканью. И между этими двумя сценами не очень-то много событий.
Вторая часть началась весело, но быстро становилась все более и более мрачной. Хотя и была более динамичной и интересной, в отличие от первой. Кажется, даже изменилась игра актеров. Тут уже никаких предысторий и отвлечений — только чувства, только драма.
Режиссер Семен Шомин, возможно, снизил уровень безумия отношений этой троицы, но смог объяснить, что произошло. Даже если версия только одного человека, она показана как полноценная история.
Лиля здесь — понятная, ее поступки объяснимы, даже ее «ревность — это мещанство». Любовь Лили к Осипу огромна. Главная героиня в спектакле раскрыта даже больше, чем Владимир Маяковский. Его будто пытались одновременно упростить и усложнить — получилось и недостаточно, и слишком много.
После того, как Брики расстались с Маяковским, осталась его история, но ей уделили всего пару минут. Грустно и драматично. И вот уже прощальная страница и возвращение к метафоре с маяком из начала спектакля.
Зрители хлопали долго, несли главным актерам цветы и подарки. Никита Кологривый всех благодарил. А я все ждала, что, может, упомянет Новосибирск, скажет что-то родному городу, но не случилось.