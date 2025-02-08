Это полный футуризм: Никита Кологривый сыграл Владимира Маяковского — каким получился спектакль-биография

Кто-то шел «на Кологривого» Источник: Андрей Бортко / NGS.RU











Спектакль «Маяковский. Я сам» (18+) колесит с гастролями по России. Скандально известный «пацан» Никита Кологривый играет главного героя — Владимира Маяковского. В центре внимания отношения поэта-хулигана и его музы Лили Брик. Побывала постановка и в родном городе Кологривого — Новосибирске. О том, каким получился спектакль, рассказывает NGS.RU

Из Дворца Культуры Железнодорожников выходит много нарядных людей. Кто-то в розовой шубе, кто-то — в сверкающих юбках, корсетах, шикарных платьях. Слышны обрывки разговоров.

— Чем меньше женщину мы любим, тем больше нравимся мы ей, — цитирует Пушкина зрительница, обсуждая с кавалером только что увиденную историю.

— Не, ну в «Слове пацана» (18+) он лучше играл, — говорит зритель из другой пары.

На философские и не очень разговоры публику настроил спектакль «Маяковский. Я сам», главную роль в котором сыграл Никита Кологривый. И, кажется, зрители разделились на два лагеря: тех, кто решил посмотреть «на Кологривого», и тех, кто шел на спектакль о Владимире Маяковском.

Билеты стоили от 4 до 9 тысяч рублей Источник: Андрей Бортко / NGS.RU











Моя соседка по креслу в зрительном зале пришла ради истории поэта. Причем по совету мужа: он уже видел спектакль и был уверен в том, что и жена придет от него в восторг. Соседка рассказала, что во время ковидного карантина они с супругом пытались учить стихотворения и устраивать батлы. Но муж запретил ей зачитывать стихотворения Маяковского, и она выбыла из игры. «Слово пацана» она не видела.

Спектакль мы почти не обсуждаем — вот так, сразу, мнение о нем сформировать сложно.

Всего в спектакле задействовали шесть актеров Источник: Андрей Бортко / NGS.RU











В первом акте соседке больше всего понравился момент, когда у Никиты Кологривого сломался микрофон, и его громкий, порой оглушающий голос стал тихим и более живым. Но с поломкой справились технично: партнеры по сцене подходили к Маяковскому близко, протягивали ему микрофоны, а в какой-то момент актер незаметно исчез и вернулся уже со своим, работающим.

Декорации были минималистичными: драпированные белые полотна, вокруг — медиаэкран, на котором в начале написали цитату из лирики поэта, а потом выводили даты. Реквизит — фортепиано, кровать, стол, диван — в процессе оказывались многофункциональными. Фортепиано, например, когда Маяковский рассказывал о детстве, становилось теплоходом — с него герой видел маяк и, разумеется, мечтал на него подняться.

Зрительницы нарядились Источник: Андрей Бортко / NGS.RU











Звуковое сопровождение слышалось еще до спектакля. До зрителей, пока ждали, доносились шум моря, крики чаек. Первая часть действия напоминала подкаст: детство поэта просто описывали словами и зарисовками, добавляя игру актеров, звуки, движение.

Звук активно сопровождали и стихи Маяковского в исполнении Никиты Кологривого. После этого зал каждый раз аплодировал. Иногда долго.

История жизни Маяковского — не моноспектакль. В нем, например, появляются и другие футуристы Источник: Андрей Бортко / NGS.RU











Спектакль построен как биографическая справка: смерть отца, переезд в Москву, тюрьма, а потом учеба. Оживляет постановку появление друзей Маяковского. Давида Бурлюка играет Арсений Сергеев, а Велимира Хлебникова — Максим Теняков. Всего в спектакле шесть актеров, хотя действующих лиц много — у каждого по несколько ролей.

У Максима Тенякова самые заметные второстепенные роли: он играет смешно, легко и непринужденно. Полная противоположность тяжелой и осмысленной игре Никиты Кологривого.

— Вот так родился русский футуризм, — констатирует Никита Кологривый после того, как его герой знакомится с будущими друзьями.

На сцене почти нет реквизита, все внимание — действию Источник: Андрей Бортко / NGS.RU











Серьезные персонажи из учебников по русской литературе в спектакле перестают быть такими: играют, кривляются (иногда даже слишком), ведут себя немного безумно. В общем, творческие люди.

Кульминацией первой части спектакля становится появление Лили (Авелина Квасова) и Осипа Брик (Ефим Белосорочка). В этой же сцене Никита Кологривый читает «Облако в штанах». Ему в помощь выводят актрису, постоянно включают фоновые звуки, переключают свет, и Никита, играя мгновенную влюбленность, громко кричит, краснеет, переходит на тихое бормотание.

На спектакль пришли разные зрители Источник: Андрей Бортко / NGS.RU











Создатели спектакля предупредили, что сложный треугольник Бриков и Маяковского будет в центре внимания. Сегодня мы бы смело окрестили эти отношения токсичными и абьюзивными и посоветовали всем троим сходить к психологу. Владимир Маяковский же писал стихи.

Ближе к концу первой части ситуация заметно усложнилась, а в действии стало много пауз и танцев. Вот компания друзей танцует на Новый год, а вот Маяковский с Лилей кружатся с белой тканью. И между этими двумя сценами не очень-то много событий.

Вторая часть началась весело, но быстро становилась все более и более мрачной. Хотя и была более динамичной и интересной, в отличие от первой. Кажется, даже изменилась игра актеров. Тут уже никаких предысторий и отвлечений — только чувства, только драма.

Первый акт закончился отъездом Давида Бурлюка за границу Источник: Андрей Бортко / NGS.RU











Режиссер Семен Шомин, возможно, снизил уровень безумия отношений этой троицы, но смог объяснить, что произошло. Даже если версия только одного человека, она показана как полноценная история.

Лиля здесь — понятная, ее поступки объяснимы, даже ее «ревность — это мещанство». Любовь Лили к Осипу огромна. Главная героиня в спектакле раскрыта даже больше, чем Владимир Маяковский. Его будто пытались одновременно упростить и усложнить — получилось и недостаточно, и слишком много.

В основе сценария — автобиография Владимира Маяковского Источник: Андрей Бортко / NGS.RU











После того, как Брики расстались с Маяковским, осталась его история, но ей уделили всего пару минут. Грустно и драматично. И вот уже прощальная страница и возвращение к метафоре с маяком из начала спектакля.