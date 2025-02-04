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Вы разбираетесь в искусстве или ваш потолок — «Черный квадрат»? Попробуйте ответить на 10 из 10

Сейчас и проверим, отличите ли вы Микеланджело от Рембрандта

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Сколько человека в музеи ни води, он все равно художников не вспомнит | Источник: Владислав Лоншаков / E1.RUСколько человека в музеи ни води, он все равно художников не вспомнит | Источник: Владислав Лоншаков / E1.RU

Сколько человека в музеи ни води, он все равно художников не вспомнит

Источник:

Нам еще со школы рассказывают о разных художниках и их творениях. Но остается ли в головах хоть что-то, когда мы эту самую школу оканчиваем? Чтобы и дальше поддерживать себя в искусствоведческой форме, есть два пути: заниматься самообразованием или проходить наши тесты. Такие, как этот. В нем мы предлагаем вам проверить: дадите вы фору музейному гиду или даже школьник разбирается в живописи лучше.

ТЕСТПройден 53 раза
1 / 10

Начнем с простого.

  • Микеланджело

  • Леонардо да Винчи

  • Альбрехт Дюрер

  • Ян Вермеер

2 / 10

Какой русский художник написал «Аленушку»?

  • Михаил Врубель

  • Иван Шишкин

  • Илья Репин

  • Виктор Васнецов

3 / 10

Чей это автопортрет?

  • Фрида Кало

  • Ремедиос Варо

  • Пенелопа Крус

  • Вера Мухина

4 / 10

Какой экспрессионист написал эту картину?

  • Винсент ван Гог

  • Сальвадор Дали

  • Эдвард Мунк

  • Анри Руссо

5 / 10

Библейские мотивы есть на картинах многих художников, но кто автор этой работы?

  • Питер Пауль Рубенс

  • Рембрандт

  • Караваджо

  • Эдуард Мане

6 / 10

Многие видят в мужчине на этой картине Владимира Путина, но его фамилии нет в названии этого произведения. Для начала давайте разберемся с фамилией автора.

  • Иероним Босх

  • Альбрехт Дюрер

  • Ян Вермеер

  • Ян ван Эйк

7 / 10

Кто написал эту картину?

  • Ян Вермеер

  • Винсент ван Гог

  • Клод Моне

  • Анри Матисс

8 / 10

Кто написал эту даму на лошади?

  • Илья Репин

  • Михаил Врубель

  • Карл Брюллов

  • Пабло Пикассо

9 / 10

Вы наверняка узнаете людей, изображенных на этом полотне. Но вспомните ли автора?

  • Иван Шишкин

  • Илья Репин

  • Иван Айвазовский

  • Михаил Врубель

10 / 10

Последняя картина. Кто ее автор?

  • Сальвадор Дали

  • Энди Уорхол

  • Казимир Малевич

  • Пабло Пикассо

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Картины Тесты Художники Илья Репин Леонардо да Винчи Иван Шишкин Фрида Кало Образование Обучение Знания Искусство Школьные знания Развлечения
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