Стоит ли смотреть турецкого «Холопа» с Серканом Болатом и в чем этот фильм лучше российского оригинала

Главные роли в фильме «Холоп. Великолепный век» исполнили Керем Бюрсин и Мелис Сезен Источник: скриншот из официального трейлера фильма «Холоп. Великолепный век» (16+)











В кинотеатрах России начался показ одной из самых долгожданных новинок — турецкого фильма «Холоп. Великолепный век» (16+). Главную роль в нем исполнил звезда популярного сериала «Постучись в мою дверь» (18+) Керем Бюрсин. Наша коллега из izh1.ru уже посмотрела горячую новинку и готова поделиться с вами своими впечатлениями. Смог ли Серкан Болат обойти Милоша Биковича? Чем турецкая версия отличается от российской? Стоит ли идти на новый фильм, если вы уже смотрели оригинал? Ответы на эти и многие другие вопросы читайте в нашем кинообзоре. Осторожно: возможны спойлеры!

Из миллионера в конюха

В прошлом году Сеть взорвала новость о том, что в Турции собираются снимать ремейк российской комедии «Холоп» (18+) 2019 года. Да еще и на главную роль выбрали не абы кого, а Керема Бюрсина, того самого Серкана Болата, который покорил сердца десятков тысяч женщин по всему миру.

Эпидемия под названием «Постучись в мою дверь» не обошла стороной и Россию. Подтверждением тому служат огромные просмотры, тысячи тематических видео и постов в социальных сетях. Даже те, кто не особо любит мелодрамы, хотя бы раз слышали имя Серкана Болата. Многие смотрели и российский ремейк турецкого хита «Постучись в мою дверь в Москве» (16+) с Никитой Волковым и Лианой Гриба (2024 год), который, впрочем, зрительской любви не удостоился. Поэтому совсем неудивительно, что новость об участии Керема Бюрсина в турецкой адаптации «Холопа» вызвала ажиотаж.

Съемки проекта начались в июне 2024 года. Помимо Керема Бюрсина, в фильме «Холоп. Великолепный век» принимала участие еще одна актриса из каста «Постучись в мою дверь» — Мелиса Донгель. Однако роль главной героини досталось не ей. Партнершей Керема Бюрсина стала Мелис Сезен, сыгравшая в таких драматических сериалах, как «Гюльджемаль» (18+), «Неверный» (16+), «Черная жемчужина» (18+) и т. д.

Мете (Керем Бюрсин) — типичный избалованный сын миллионера. Его жизненная философия проста: если у тебя есть деньги, ты можешь делать всё, что твоей душе угодно. Его отец, уставший от выходок своего безответственного чада, решил прибегнуть к помощи психолога, который практикует шоковые методы воздействия на пациентов. Вместе с огромной командой актеров они подстраивают всё так, чтобы Мете подумал, будто бы попал в XVI век. После прогулки на яхте наш мажор внезапно просыпается во времена Османской империи и узнает, что он теперь конюх при дворе вельможи.

Плюсы турецкого «Холопа»

Одним из главных плюсов фильма, на наш взгляд, можно назвать его актерский состав. В первую очередь это, конечно же, главные герои — Мете (Керем Бюрсин) и Асена (Мелис Сезен).

Конечно, козырь турецкого «Холопа» — это Керем Бюрсин. Он сумел покорить представительниц разных возрастов. В кинозале мы встретили и девочек-подростков, и молодых девушек, и пенсионерок. Все они в основном пришли посмотреть на Керема. Причем заметим, что в «Холопе» Керема Бюрсина озвучивал тот же дублер, что и в «Постучись в мою дверь». Это добавляет фильму очков.

Керем Бюрсин — отличный актер для мелодрам. Ему хорошо удается создать химию между персонажами. Вспомните, какие взгляды бросал на Эду Йылдыз его Серкан Болат. Поэтому любовная линия Мете и Асены выглядит ярче и правдоподобнее, чем у Гриши (Милош Бикович) и Лизы (Александра Бортич). Все-таки — кто бы что ни говорил — турки снимать мелодрамы умеют.

В целом турецкая версия во многом повторяет российскую, но у героев всё же разные характеры. Например, в обоих фильмах основными чертами «попавшего в прошлое» главного героя являются эгоизм и безответственность. Однако Гриша скорее скучающий разгильдяй, которого особо плейбоем не назовешь. Мете явно получает удовольствие от жизни, в том числе от общения с противоположным полом.

То же самое с Асеной и Лизой. Асена более темпераментная девушка. В ней чувствуется огонь. По сравнению с Мете и Асеной Гриша и Лиза кажутся менее эмоциональными.

И так можно сказать практически обо всех персонажах, в том числе и второстепенных. Наверное, здесь сыграла роль разница в менталитете. Турки сами по себе более эмоциональны. Поэтому комедийные сцены, на наш взгляд, в «Холопе» у них получились смешнее. Чего стоит только друг Мете «из прошлого» — Альпер! Его появление на экране часто вызывало улыбку у зрителей.

Второй явный плюс турецкой адаптации — ее красочность. Это касается и декораций, и одежды персонажей, и цветокоррекции. Все-таки османский город, куда попал Мете, явно богаче, чем русская деревня XIX века с ее деревянными домиками. Да и усадьба помещика, в услужении которому находился Гриша, явно уступает по роскоши дому вельможи.

Кроме того, для нас явным плюсом было то, что турки решили уделить больше внимания раскрытию отношений Мете с отцом. Причем трансформацию прошли оба персонажа, а не только главный герой.

И конечно, нельзя не отметить саундтрек. Песня Таркана Şımarık отлично вписалась в этот фильм. Кстати, в оригинале он называется не «Холоп», а именно Şımarık. С турецкого это переводится как «избалованный».

Минусы турецкого «Холопа»

Несмотря на все плюсы фильма, минусы у него все-таки есть. Во-первых, по нашему мнению, немного спутанным получилось начало, где показывается жизнь героя в «современности». Для зрителя непонятно, сколько времени прошло между знакомством отца главного героя с психологом и попаданием Мете в «город Османской империи». Уже потом из разговора персонажей мы узнаем, что подготовка площадки продолжалась в течение полугода. Грубая сюжетная склейка встречается и в середине фильма. Нам показывают, что Мете ищет Асену, а уже потом мы видим его вместе с Альпером перед праздником. Для сравнения в оригинальном «Холопе» Гриша нашел Лизу в тот же вечер и извинился перед ней.

Слабоватой получилась сцена спасения Асены из лап разбойников. Особого героизма в ней не было, в отличие от того же эпизода в российском фильме, где Гриша хотя бы пытается распугать татаро-монголов, чтобы они не подходили к Лизе. Мете же просто прискакал за Асеной на коне и увез ее из города. Никто не оказывал ему сопротивление. Причем это его совсем не удивило.

Однако для справедливости отметим, что такие несостыковки есть и в оригинальном «Холопе». Например, Гриша вышел из комы, но по какой-то причине даже не увидел в интернете публикации СМИ о том, что его обманом держали в деревне и ставили над ним эксперименты. Шло официальное расследование, «дочка помещика» выступала на шоу Андрея Малахова, они запустили в соцсетях специальный хэштег, и это всё ускользнуло от внимания мажора.