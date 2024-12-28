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Культура «Он жил как хотел». Правда ли, что Георгий Вицин умер в нищете?

«Он жил как хотел». Правда ли, что Георгий Вицин умер в нищете?

Разбираемся, почему в конце жизни актер, прославленный Гайдаем, ходил по московским дворам в старой одежде и без зубов

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3 комментария
Источник:

Георгий Вицин родился еще в Великом княжестве Финляндском, играл на сцене с 12 лет, выглядел гораздо моложе своего возраста, занимался йогой и сыграл более 100 ролей в фильмах.

Его не стало в 2001 году. Всенародно любимый Трус ушел из жизни спустя месяц после своего финального спектакля, с которого его увезли на скорой. А вот новых фильмов с ним не выходило с 1994 года. Он так и остался в народной памяти как герой советских комедий.

Трусливый и слабый пропойца на экране, где мы привыкли его видеть в составе легендарной комедийной тройки, в жизни Вицин был другим человеком. Его коллеги говорят, что это был здоровый, сильный, непьющий, одаренный и многогранный актер. Почему же под конец жизни он просил мясные обрезки в арбатских магазинах?

Ответ смотрите в коротком видео чуть выше.

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Комментарии
3
Инженер1
1 час
👍👍👍👍
Гость
2 часа
🙏🙏🙏
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