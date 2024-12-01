«Мама говорила: „Династия музыкантов начнется с тебя“»: как юная певица покоряет страну фольклорными мотивами

ANILEDA исполняет музыку с фольклорными мотивами Источник: ANILEDA











В Сети набирает популярность 20-летняя певица ANILEDA. Она из Татарстана, тысячи подписчиков, миллионы лайков и собственные треки, с которыми выступает на больших сценах. 116.RU поговорил с молодой исполнительницей и узнал, почему фолк — это музыка души, как она записала трек для полнометражного фильма, и кто продавал ее автограф за полмиллиона рублей.

Источник: 116.RU

«В моей семье никто музыкой не занимался»

Настоящее имя исполнительницы — Аделина Ахметова. Она родилась и выросла в Набережных Челнах. Певица с теплотой рассказывает о своем городе. Она называет его уютным и отмечает: именно там в детстве поняла, что хочет заниматься музыкой.

— Как-то мы ехали с мамой в машине, и по радио играла песня Hit the road, Jack. И я своим детским мультяшным голосом начала ее перепевать. Мама тогда поняла, что у меня есть к этому предрасположенность и потенциал. Позже она отдала меня заниматься музыкой, — улыбается Аделина.

Как такового музыкального образования у певицы нет. Она училась в частных учреждениях, но уверена, что в этом ничего страшного нет, ведь там у нее всё равно выработались определенные навыки и появился опыт выступлений.

— В моей семье никто музыкой не занимался. Мама говорила: «Династия музыкантов начнется с тебя». У меня с детства уже была эта цель — быть певицей, артисткой. Мама меня всегда поддерживала в этом, — объясняет Аделина.

Аделина в детстве Источник: ANILEDA











После школы юная певица поступила в педагогический колледж, в котором училась на музыкальном факультете по специальности учитель музыки. Однако двигаться в этом направлении не спешит: говорит, ей интересно развиваться, как певице. Но подчеркивает, что в будущем, когда состоится, как артистка, возможно, захочет открыть музыкальную школу.

— Классный колледж, просто потрясающий. Подарил много навыков, знаний. Преподаватели были самые лучшие! Всегда поддерживали. Если какие-то выступления или съемки, отпускали хоть на неделю. Каждый раз отпрашивали с пар, где-то шли на уступки и разрешали зачеты не сдавать. Максимально интересовались моим творчеством и способствовали тому, чтобы у меня всё получалось, — рассказывает певица.

Колледж давал анонсы выступлений Аделины и поддерживал ее Источник: Набережночелнинский педагогический колледж / Vk.com











«Первый трек получился не очень удачным»

Несмотря на то, что Аделина с детства хотела заниматься музыкой, осознанно к этому делу она подошла лишь в 17 лет. Тогда и поняла, что хочет писать что-то свое.

— Честно говоря, первый трек (его название Аделина не захотела говорить. — Прим. ред.) получился не очень удачным. Немножко не моя стилистика, не мой жанр. Можно сказать, это была попса. Получилось что-то а-ля Instasamka. Я не хотела так, но вышло, как вышло, — говорит исполнительница.

Эту первую песню Аделине немного помог написать друг. И хоть исполнительница считает ее не совсем удачной, эта композиция стала счастливым билетом в мир музыки, и певицу даже пригласили в блогерское агентство Insight People.

Певица еще в детстве заметила, что ее привлекают народные песни. Возникала буря эмоций и хотелось плакать от счастья:

— Это музыка моей души. Потрясающая. Вот слушаешь птичьи напевы, сопровождающиеся мелодией или инструментом, и у тебя мурашки. Я бы хотела смешивать эту музыку с электронной и исполнять ее, показывать миру, — говорит Аделина.

Она окончательно выбрала фольклорный стиль на одном из форумов, когда исполняла русскую народную песню.

— Я уже начинаю петь, прямо в поле, и в какой-то момент люди возле сцены встают с мест, поднимают руки, начинают танцевать и водить хороводы. Этот момент очень вдохновил. И пошло-поехало, — рассказывает Аделина.

Аделина исполняет песню «Русь» Источник: ANILEDA

Аделина считает, что фольклорная музыка на пике популярности и в последнее время можно часто услышать артистов, исполняющих песни в этом жанре.

Певица возглавляла топы в жанре фолк Источник: ANILEDA











«Все началось с „Гула““

Первым «настоящим» треком Аделина считает «Гул». По ее словам, эта песня выполнена в той же манере, что и вся ее музыка.

— Это проявление того, как я хочу видеть свою музыку. Песня отображает мой внутренний мир. Ее я писала не быстро: на протяжении года продумывала каждую мелочь, чтобы припев был звучный, ложился на слух, запоминался. Также искала сэмплы, чтобы соединить современную манеру с фольклорным ладом, и сделать так, чтобы всё сочеталось, звучало вкусно и уникально, — рассказывает Аделина.

Аделина показала «Гул» своему продюсеру, и ему песня понравилась. Решили работать вместе.

— Не сказать, что все получилось сразу, как по щелчку пальцев. Мы прилагали усилия, чтобы создать команду, с которой я счастлива работать, — говорит певица.

По словам Аделины, у нее появилась опора. Обязанности теперь разделяются, поэтому певица может уделить больше внимания определенной части своего трека.

— Работать стало намного быстрее. Помогают с обложкой, снимать сниппет, кто-то занимается рекламой. Со многими другими моментами тоже помогают. С появлением команды работать над музыкой стало в разы легче, — отмечает Аделина.

Сниппет — главный фрагмент трека длиной 35 секунд, благодаря которому человек поймет, нравится ли ему то, что он слышит, и сможет решить, добавлять ли песню в свой плейлист.

Выступление певицы Источник: ANILEDA

Мгновенного успеха у певицы не было. По словам Аделины, она добивалась и продолжает добиваться всего постепенно. Исполнительница и ее команда постоянно подмечают свой рост, стараются анализировать проекты и работать над ошибками. Возможно, именно это привлекло к певице первых фанатов, и ее стали узнавать на улице. Правда, далеко не все подходят, чтобы сделать фото.

Фанаты, хейтеры и диванные критики

— Я такой же человек, как и все, и не кусаюсь, честно! В основном, молодежь стесняется подходить, а более взрослая аудитория спокойно это делает. Я поддерживаю общение с поклонниками. Ценю каждого из своих слушателей, — с улыбкой говорит ANILEDA.

В Сети можно наткнуться даже на автограф исполнительницы, который продают за полмиллиона рублей. Аделина раскрыла секрет: его выставил ее знакомый. Певица со смехом вспоминает эту ситуацию и шутит, что таким образом друг хотел подзаработать и стать первым, кто продаст ее автограф.

— На самом деле, я даже не смотрела, пробовал ли кто-то еще продавать мои автографы. Даже не знаю, как к этому относиться. Наверное, пусть выкладывают, я не возражаю, — рассуждает Аделина.

Автограф, который выставил на продажу знакомый Аделины Источник: avito.ru











У Аделины, как у любого исполнителя, есть хейтеры. К ним певица старается не прислушиваться и не обращать на них внимание. К тому же, она признается, что редко сталкивается с необоснованной критикой в свой адрес.

— У меня, на самом деле, не так много хейтеров. Есть диванные критики, которые высказывают свое мнение, но я на это никак не реагирую. Это мой путь, я знаю, чего хочу, знаю, что делаю. Я не воспринимаю эту критику всерьез. Но если слова будут от музыкального эксперта, приму информацию к сведению, — объясняет певица.

А вот, кто точно всегда за юную певицу, так это ее семья. От них ANILEDA всегда чувствует безусловную любовь и поддержку. Она говорит, что родители всегда поддерживали ее любовь к музыке. Им нравятся треки.

— Первое время родители не понимали моего творчества, но потом, когда уже влились в это всё, им стало нравиться то, что я делаю. И они наконец-то это поняли. Моя мама всегда меня поддерживает. Даже когда у меня были выступления в Москве и Питере, она всегда вылетала из Набережных Челнов и была рядом, — с гордостью говорит Аделина.

«Хочется выйти, но ты немножечко переживаешь»

После записи треков ANILEDA начала выступать на разных музыкальных площадках. Однако она никогда не забывает, как чувствовала себя на сцене будучи ребенком. В юном возрасте, по словам Аделины, она часто пела перед людьми, но их было не так много, как сейчас.

— Как-то выступала на фестивале красок, мне было 15 лет. На тот момент это было что-то нереальное, потому что огромное количество людей. Испытывала за кулисами некий трепет: хочется выйти, но немножечко переживаешь. И когда делаешь первый шаг на сцену, все проблемы исчезают. Слышишь аплодисменты и крики поддержки, — говорит Аделина.

Любимой площадкой, на которой удалось выступить, ANILEDA считает «Газпром Арену» в Санкт-Петербурге. Тогда она пела перед 170 тысячами человек. Исполняла два авторских трека, саундтрек к фильму, о котором мы расскажем чуть позже, и вместе с Олегом Газмановым гимн Российской Федерации.

— Было очень много народу. На такую публику я еще не выступала. Мне кажется, я заряжаюсь от большого количества людей. Но, в любом случае, потом отдыхаю от этого, потому что бешеный шквал эмоций, энергии. Чувство приятной усталости, я бы сказала, — говорит Аделина.

Выступление на «Газпром Арене» Источник: ANILEDA











Одной из прозвучавших песен стал саундтрек к патриотическому фильму «Забытые» (12+), снятый агентством Аделины. Над песней певица работала вместе с другим исполнителем — Мишей Ридолом. По словам певицы, им пришлось лететь в Бурятию и работать над проектом несколько дней.

— Мне хотелось максимально вложиться в это, выжать весь свой голос, чтобы саундтрек был сильным, воодушевляющим. Получилось неплохо, я бы даже сказала, круто. Нам понравился результат. Там была другая команда, другой звукорежиссер. Мы с ним познакомились при встрече, — вспоминает Аделина.

Премьера фильма Источник: ANILEDA











Трек исполнительницы в фильме Источник: ANILEDA

До выступления на «Газпром Арене» певица несколько раз участвовала во Всероссийской студенческой весне. В первый раз она исполняла не собственный трек, а русскую народную песню и заняла только третье место.

— Меня этот результат категорически не устроил. Я поехала во второй раз, хотела доказать самой себе, что могу, и получилось. Со своим треком «Гул» я заняла первое место. Причем трек не входил в категорию «Авторские песни», а шел просто, как эстрадный вокал, — вспоминает Аделина.

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За свою пока небольшую музыкальную карьеру Аделине удалось познакомиться со многими известными людьми. Она пела с Олегом Газмановым, группой RADIO TAPOK и российским актером и музыкантом Владимиром Селивановым.

— Мне повезло работать с этими людьми. Они открытые, отзывчивые, позитивные и максимально заботливые по отношению ко мне, — говорит Аделина.

Со сцены на экраны телевизоров

Аделина не только пишет музыку, но и участвует в телепроектах. В ноябре этого года на экраны вышло шоу «Богиня шоппинга» (16+). Участницы должны были придумать себе образ и поразить экспертов из мира моды. Этот опыт, по словам Аделины, ей повторять не хотелось бы:

— Немножко не мой формат. В некоторых шоу прописан некий сценарий, а мне не очень нравится надевать на себя маску. Опыт был классным, но в подобном шоу я бы больше не снялась, — говорит певица.

Из всех существующих телешоу ANILEDA выбрала бы что-то связанное с музыкой. Она хотела бы стать простым участником, но в будущем, возможно, посидеть и в кресле эксперта.

Этой же осенью певицу приглашали в качестве гостя на юмористическое шоу Comedy Club (16+). Здесь, по ее словам, ей было интересно наблюдать за процессом съемки. Аделина называет пришедших на выпуск звезд хорошими и говорит, что они были интересными и вежливыми в беседе с ней.

— На самом деле, шоу намного интереснее смотреть вживую, нежели через телевизор. И было прикольно оказаться по ту сторону экрана. Я даже смогла пообщаться с некоторыми звездами, резидентами, — рассказывает Аделина.

«Я хочу сделать трек с ЛСП»

В планах Аделины продолжить работу над своей музыкой. Она хочет выпустить еще как минимум несколько синглов, заняться визуалом и рекламой. О музыкальных коллаборациях певица пока не думает. Но приоткрыла нам секрет: она хотела бы записать совместные песни с Эрикой Лундмоен, Тосей Чайкиной и рэпером Pharaoh.

— Я слушала творчество Pharaoh еще в детстве. Я на нем, можно сказать, росла. Если подумать, я хочу сделать трек с ЛСП. Тоже артист, которого слушала в детстве, — рассказывает ANILEDA.

В свободное время певица предпочитает работать над музыкой Источник: ANILEDA











Аделина продолжает жить в Набережных Челнах и пока не думает переезжать. Однако не исключает, что когда-нибудь вырастет из своего города и уедет. Пока исполнительница только надеется и верит, что продолжит писать музыку, и у нее появится еще больше поклонников.

— Слушайте свое сердце, делайте то, что хочет ваше внутреннее я. Не нужно придерживаться рамок. Создавайте уникальный продукт, уникальное звучание. Это будет даже лучше и интереснее, чем копировать кого-то, — советует начинающим музыкантам Аделина.