В Ярославле заметили звезду сериала «Триггер»: что он здесь делает

Звезда сериала «Триггер» (18+) Даниил Воробьев признался в любви Ярославлю. Об этом он заявил во время премьеры нового проекта — сериала «Комбинация» (18+) про первую в СССР женскую группу.
— Это работа относительно 1990-х, а не только музыки. Хотя музыка прекрасна. И я собственно рад это вдруг, совершенно случайно, открыть в Ярославле, — сказал Даниил, сделав паузу. — В любимом мной Ярославле.
Мероприятие со звездой прошло вечером 4 сентября. Организаторами закрытого показа стали «Ростелеком» и онлайн-платформа Wink, где выйдет нашумевший сериал. Гости отметили, что Даниил Воробьев был общителен.
— С гостями премьеры сегодня тепло пообщался Даниил Воробьев, с юмором ответив на вопросы зала и раскрыв некоторые тайны со съемочной площадки, — рассказала ярославна Любовь Паршина.
В своих соцсетях Даниил также опубликовал фотографию со смотровой площадки популярного ресторана, отметив, что проводит время в Ярославле.
Что за сериал
Сериал «Комбинация» режиссера Никиты Власова («Мажор в Сочи» (18+), «Лада Голд» (18+) и другие картины) выходит в эфир в онлайн-кинотеатрах 6 сентября. В числе продюсеров сериала гигант российского кино Федор Бондарчук. 8-серийный проект рассказывает историю создания первой женской группы «Комбинация» в СССР, участницами которой стали Алена Апина и Татьяна Иванова.
В ролях — Елизавета Базыкина (медсестра из «Слова пацана. Кровь на асфальте» (18+)), Анастасия Уколова («Обратная связь» (18+)), а также Павел Прилучный («Мажор» (18+)) и Никита Кологривый (тот самый Кащей из «Слова пацана. Кровь на асфальте», также известен по роли Емели в фильме «По щучьему велению» (6+)).
Напомним, 42-летний актер Даниил Воробьев родился в соседней Костроме. Зрителю он известен по своим ярким ролям в популярных сериалах «Триггер», «Ваша честь» (18+), «Хеппи-энд» (18+) и других картинах.