Фестиваль с фудкортом, исторические баталии: афиша развлечений на выходные в Ярославской области

В выходные, 10 и 11 августа, в Ярославской области запланировано несколько ярких культурных событий. Можно съездить на фестиваль с широкой ярмаркой «Счастливые» в Переславль-Залесский. Посетить фестиваль реконструкторов в Ростове или фестиваль фэнтези и реконструкции в Гаврилов-Ямском районе. В Ярославле пройдет бесплатный концерт в музее-заповеднике и День физкультурника в Юбилейном парке. Также можно отдохнуть душой на празднике в «Карабихе» или погрузиться в космические темы в музее «Космос». Подробнее о каждом событии — в нашей афише.
- Бесплатный концерт в Ярославле
- День физкультурника в Юбилейном парке
- Фестиваль «Счастливые»
- «Романтика Карабихи»
- Фестиваль реконструкторов в Ростове
- Семейный праздник в «Космосе»
- «Средневековка»
Бесплатный концерт в Ярославле
10 августа в 18:00 на летней сцене Ярославского музея-заповедника (Богоявленская пл., 25) состоится концерт «Мелодии нашего кино» (0+). Муниципальный духовой оркестр Ярославля исполнит любимые мелодии из кинофильмов. В программе попурри на темы песен Леонида Утесова, фокстрот из фильма «За витриной универмага», вальс Евгения Дога из «Моего ласкового и нежного зверя».
Вход бесплатный, но для посещения концерта необходимо получить входной билет в кассах музея перед началом мероприятия.
День физкультурника в Юбилейном парке
10 августа в Ярославле, в Юбилейном парке отметят День физкультурника (0+). Здесь все аллеи с прилегающими к ним территориями превратятся в единую спортивную площадку с разными локациями: бокс, фехтование, шашки, кудо, легкая атлетика, настольный теннис, керлинг, гиревой спорт, армспорт, самбо, футбол, роллер-спорт и многое другое. Также в программу войдут соревнования по воркауту, мастер-классы, показательные выступления и интерактивы. Юные участники смогут оценить навык дрессировки собак, познакомиться с пони и поучаствовать в спортивном квесте.
Начало мероприятия — в 11:00.
Фестиваль «Счастливые»
10 августа в Переславле-Залесском пройдет фестиваль сообщества «Счастливые» (0+). Это объединение талантливых людей, которые пекут хлеб, варят сыр, открывают кондитерские и кафе, новые производства, мастерские, музеи и театры. Гостей фестиваля ждет ярмарка, фудкорт и насыщенная культурная программа. Историк русской кухни и шеф Максим Сырников накормит желающих новым блюдом, которое он придумал специально для Переславля. На сцене весь день будут концерты.
Фестиваль будет идти с 10 до 18 часов. Площадкой проведения праздника станет Переславский музей-заповедник (ул. Советская, 1а). Для детей до 14 лет и пенсионеров вход бесплатный, для остальных — 700 рублей.
«Романтика Карабихи»
10 августа в музее-заповеднике Н. А. Некрасова в Карабихе пройдет летний фестиваль «Романтика Карабихи» (0+). Посетителей ждут старинные игры, мастер-классы, театрализованные экскурсии, классическая музыка, поэзия и фотозоны. Выступят артисты Ярославской государственной филармонии, творческие коллективы.
Вход на территорию свободный.
Фестиваль реконструкторов в Ростове
10 и 11 августа в Ростове состоится фестиваль «Ростовская фортеция» (12+) для любителей военной истории. Площадкой мероприятия станет Комсомольский парк. Здесь соберутся представители клубов исторической реконструкции из Ярославля, Москвы, Нижнего Новгорода, Тольятти, Чебоксар, Ростова-на-Дону и Белгорода. Они представят фрагмент сражения Смоленской войны 1632 года, проведут штурм крепости и форсирование водной преграды.
Семейный праздник в «Космосе»
10 августа в музее «Космос» в селе Никульском пройдет бесплатная семейная программа «Метеорос: 100 минут — 100 желаний!» (6+). В программе — игры для всей семьи, мастер-классы, квиз для любителей космоса, лекции, наблюдения в телескоп при ясном небе и розыгрыш призов. Во время мероприятия также можно познакомиться с экспозицией музея.
Событие пройдет с 19:00 до 21:30.
«Средневековка»
С 9 по 11 августа в Гаврилов-Ямском районе пройдет фестиваль фэнтези и реконструкции «Средневековка» (16+). Формат мероприятия — лесной праздник. В программе мастер-классы по лепке из глины, изготовлению кукол-оберегов, ловцов снов, цветочного панно, окрашиванию пряжи растениями, прядению, а также сражения, уроки фехтования и стрельбы из лука, музыкальные выступления и ремесленная ярмарка.
До места проведения фестиваля можно добраться следующим образом: на машине по Московскому шоссе (направление — Красные Ткачи, Кормилицино), доехать до деревни Селифонтово, повернуть налево, доехать до Технохутора и, следуя указателям, выйти на финишную прямую. Также можно доехать на пригородном автобусе № 110 от ярославского автовокзала до остановки «Военный городок» (можно заранее попросить остановиться у Технохутора). На территории Технохутора можно воспользоваться трансфером или пройти 800 метров пешком.