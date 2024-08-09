Фестиваль с фудкортом, исторические баталии: афиша развлечений на выходные в Ярославской области

В выходные, 10 и 11 августа, в Ярославской области запланировано несколько ярких культурных событий. Можно съездить на фестиваль с широкой ярмаркой «Счастливые» в Переславль-Залесский. Посетить фестиваль реконструкторов в Ростове или фестиваль фэнтези и реконструкции в Гаврилов-Ямском районе. В Ярославле пройдет бесплатный концерт в музее-заповеднике и День физкультурника в Юбилейном парке. Также можно отдохнуть душой на празднике в «Карабихе» или погрузиться в космические темы в музее «Космос». Подробнее о каждом событии — в нашей афише.