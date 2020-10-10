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«Бросил на пол и пинал»: суд вынес приговор жителю Рыбинска, убившему мать

В прокуратуре рассказали, из-за чего мужчина набросился на пенсионерку

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Медики оказались бессильны — пенсионерка скончалась

Медики оказались бессильны — пенсионерка скончалась

В Ярославской области мужчина убил мать

Суд признал виновным 49-летнего жителя Рыбинска в убийстве своей матери. 78-летняя пенсионерка из-за заболевания не могла самостоятельно передвигаться, сын жил вместе с ней и ухаживал за матерью.

— В апреле 2020 года мужчина, разозлившись на мать из-за ее состояния, нанес ей несколько ударов руками по лицу и голове, а затем, бросив потерпевшую на пол, ногами нанес несколько ударов в область грудной клетки, — рассказали в прокуратуре Ярославской области.

Из-за избиения женщина получила закрытую тупую травму груди и множественные переломы, которые привели к травматическому шоку и смерти.

— Суд назначил мужчине наказание в виде 7 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима, — сказали в прокуратуре.

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