Ножом в спину: двое ярославцев жестоко убили мастера спорта по боксу

В канун Нового года, 28 декабря 2018 года, на базе отдыха в Белгородском районе был убит мужчина. Как сообщает телеграм-канал «Белгород-1», убитым оказался мастер спорта по боксу, старший тренер в Белгородском районе, учредитель строительной организации Григорий Чистяков.



Белгородские следователи выяснили, что мужчину убили два ярославца.



— Следствием и судом установлено, что двое жителей Ярославской области, договорившись о совершении преступления, разработали, — рассказали в следственном управлении Следственного комитета России по Белгородской области. — На автомобиле они прибыли из Москвы на территорию Белгородской области к месту пребывания потерпевшего — базу отдыха, располагающуюся на берегу Белгородского водохранилища в Соломино Белгородского района. Одев на головы маски с прорезями для глаз и перчатки, нанесли потерпевшему несколько ударов кулаками по голове, а затем ножом множественный удары в область поясницы, от чего потерпевший скончался на месте происшествия.

