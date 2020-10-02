2 октября пятница
СЕЙЧАС +10°С
usd 78.09
eur 91.58
Тема дняТройное ДТП на трассе

Все новости

Все новости

Ножом в спину: двое ярославцев жестоко убили мастера спорта по боксу

Подельникам вынесли приговор

1 112
5Обсудить

Поделиться

Григорий Чистяков был старшим тренером в Белгородском районе

Григорий Чистяков был старшим тренером в Белгородском районе

Двое ярославцев отправятся в колонию за убийство белгородского боксёра

В канун Нового года, 28 декабря 2018 года, на базе отдыха в Белгородском районе был убит мужчина. Как сообщает телеграм-канал «Белгород-1», убитым оказался мастер спорта по боксу, старший тренер в Белгородском районе, учредитель строительной организации Григорий Чистяков.

Белгородские следователи выяснили, что мужчину убили два ярославца.

— Следствием и судом установлено, что двое жителей Ярославской области, договорившись о совершении преступления, разработали, — рассказали в следственном управлении Следственного комитета России по Белгородской области. — На автомобиле они прибыли из Москвы на территорию Белгородской области к месту пребывания потерпевшего — базу отдыха, располагающуюся на берегу Белгородского водохранилища в Соломино Белгородского района. Одев на головы маски с прорезями для глаз и перчатки, нанесли потерпевшему несколько ударов кулаками по голове, а затем ножом множественный удары в область поясницы, от чего потерпевший скончался на месте происшествия.

После этого они подожгли автомобиль убитого — «Кадилак», — который был припаркован возле базы отдыха, и скрылись.

— Приговором суда им назначено наказание в виде лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строго режима, одному — к 13 годам, другому — к 12 годам, — рассказали следователи.

По теме

Автор

оцените материал

  • ЛАЙК0
  • СМЕХ0
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ0
  • ПЕЧАЛЬ0

Поделиться

Поделиться

убийство
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

У нас есть почтовая рассылка для самых важных новостей дня.Подпишитесь, чтобы ничего не пропустить.

КОММЕНТАРИИ (5)

Пока нет ни одного комментария. Добавьте комментарий первым!