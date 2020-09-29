В Ярославле из Волги вытащили тело убитого мужчины

В Ярославле в Волге нашли тело мужчины. Труп обнаружили 25 сентября недалеко от жилого дома на улице Спасской в Дзержинском районе города. На голове мужчины были раны, что говорило о том, что его могли убить.



— 27 сентября сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии и полиции задержали подозреваемого в совершении преступления. Им оказался 20-летний местный житель. Мужчина сознался в совершенном преступлении и пояснил, что его мотивом стал личный конфликт, возникший во время распития спиртных напитков, — прокомментировали в следственном управлении Следственного комитета России по Ярославской области.

