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В Ярославле из Волги вытащили тело убитого мужчины

В Следственном комитете сообщили, что убийцу задержали

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Предполагаемый преступник избил жертву и утопил в реке

Предполагаемый преступник избил жертву и утопил в реке

В Ярославле в Волге нашли тело убитого мужчины

В Ярославле в Волге нашли тело мужчины. Труп обнаружили 25 сентября недалеко от жилого дома на улице Спасской в Дзержинском районе города. На голове мужчины были раны, что говорило о том, что его могли убить.

— 27 сентября сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии и полиции задержали подозреваемого в совершении преступления. Им оказался 20-летний местный житель. Мужчина сознался в совершенном преступлении и пояснил, что его мотивом стал личный конфликт, возникший во время распития спиртных напитков, — прокомментировали в следственном управлении Следственного комитета России по Ярославской области.

Предположительно, убийца избил жертву палкой и после этого утопил.

На подозреваемого завели уголовное дело по статье «Убийство». Решается вопрос об избрании для него меры пресечения в виде заключения под стражу. Расследование уголовного дела продолжается.

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