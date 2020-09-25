Набросились с трубой и слепили: ярославца жестоко избили в собственной машине. Видео

- В какой-то момент он все же сумел закрыть дверь. И всё - они сразу ушли, - говорит жена пострадавшего Анастасия.

Девушка не понимает, кому и зачем пришло в голову избивать ее мужа. Личные счёты сводить некому, на бизнес-разборки не похоже, Алексей не держит своего бизнеса.

- И ничего не украли. У него выпал телефон, когда били - они телефон не взяли.

По окрестным камерам видно - мужчины обошли дом, где у них стоял белый автомобиль, сели в него и уехали. К сожалению, номеров не видно.

Сейчас семья пострадавшего ищет тех, кто может знать, что это были за люди.

Внедорожник за домом стоял с 20:38 до 20:45. За это время проехали несколько машин, некоторые даже парковались рядом. Семья написала заявление в полицию и просит помощи в поисках записей с видеорегистраторов.

Если вы проезжали перекресток проспекта Фрунзе и улицы Лескова, обратите внимание, не попал ли похожий автомобиль на камеру? Если можете помочь, то напишите Анастасии Evlampia-pia@mail.ru, по телефону 89206537069 или на почту редакции: 76@rugion.ru. Также нам можно написать в личные сообщения группы Вконтакте или в мессенджеры: 89056459232 (Telegram, Viber, WhatsApp).