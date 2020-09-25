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Набросились с трубой и слепили: ярославца жестоко избили в собственной машине. Видео

После нападения бандиты ничего не забрали

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У мужчины гематомы по всему телу

У мужчины гематомы по всему телу

Ярославца жестоко избили в собственной машине: видео

Жестокое нападение на человека в Ярославле. Дикая история произошла 24 сентября около киоска с табаком на проспекте Фрунзе у дома №51.

Здесь двое неизвестных избили молодого мужчину.

Алексей ехал с работы домой. По пути заехал в киоск, сел в машину, и, не закрыв дверь, достал телефон. В этот момент к автомобилю подошли двое - в руках, как говорят сейчас очевидцы, то ли палка, то ли обломок трубы.

Алексея резко начали бить по голове, по ногам. Несколько ударов пришлись по лицу. Плюс к этому светили в глаза мигающим фонарём - ослепляли.

- В какой-то момент он все же сумел закрыть дверь. И всё - они сразу ушли, - говорит жена пострадавшего Анастасия.

Девушка не понимает, кому и зачем пришло в голову избивать ее мужа. Личные счёты сводить некому, на бизнес-разборки не похоже, Алексей не держит своего бизнеса.

- И ничего не украли. У него выпал телефон, когда били - они телефон не взяли.

По окрестным камерам видно - мужчины обошли дом, где у них стоял белый автомобиль, сели в него и уехали. К сожалению, номеров не видно.

Сейчас семья пострадавшего ищет тех, кто может знать, что это были за люди.

Внедорожник за домом стоял с 20:38 до 20:45. За это время проехали несколько машин, некоторые даже парковались рядом. Семья написала заявление в полицию и просит помощи в поисках записей с видеорегистраторов.

Если вы проезжали перекресток проспекта Фрунзе и улицы Лескова, обратите внимание, не попал ли похожий автомобиль на камеру? Если можете помочь, то напишите Анастасии Evlampia-pia@mail.ru, по телефону 89206537069 или на почту редакции: 76@rugion.ru. Также нам можно написать в личные сообщения группы Вконтакте или в мессенджеры: 89056459232 (Telegram, Viber, WhatsApp).

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