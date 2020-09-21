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Поножовщина в кафе: в полиции рассказали о происшествии в Угличе

Дело передано в суд

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Жителя Углича, устроившего поножовщину в кафе, задержал наряд ДПС&nbsp;

Жителя Углича, устроившего поножовщину в кафе, задержал наряд ДПС 

Мужчину, накинувшегося с ножом на посетителя кафе в Угличе, ждет суд

В УМВД по Ярославской области сообщили, что передали в суд уголовное дело на участника драки с поножовщиной. Происшествие случилось в Угличе в марте этого года. Между двумя посетителями заведения «У мангала» вспыхнул конфликт. Оба мужчины были выпившие. В ходе перебранки 28-летний житель Углича схватил нож и пырнул им оппонента.

— Потерпевшему были причинены тяжкие телесные повреждения внутренних органов брюшной полости, — уточнили в полиции.

После этого преступник сбежал. Найти его помогли сотрудники ДПС. Они выяснили приметы сбежавшего, нашли и задержали его недалеко от кафе.

Уголовное дело на злоумышленника завели по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, совершенное с применением предмета, используемого в качестве оружия». Ему грозит до 10 лет тюрьмы.

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Угличкафекриминал
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