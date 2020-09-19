Во время поисков рыбинского маньяка оперативники нашли 12 других уголовников

Во время поисков рыбинского маньяка задержаны 12 других уголовников
Поиски рыбинского маньяка стали причиной поимки других уголовников. В соседней Костромской области, где предположительно мог укрываться Молчанов, оперативники поймали 12 преступников, которые были объявлены в розыск.
— Проверено более 170 адресов возможного нахождения разыскиваемых на территории Костромской области. В результате проведенных мероприятий задержаны 12 граждан, находящихся в розыске, — рассказали в УФСИН по Костромской области.
Все задержанные осужденные были доставлены в отделы полиции.
Напомним, после убийства девочек-сестёр в Рыбинске маньяк скрывался от полиции четыре дня. Далеко Виталий Молчанов не ушел: в пятницу его поймали в гаражах на окраине города.
Мужчина сразу же признался в убийстве, а потом подтвердил эти слова на месте преступления. Сегодня суд вынес ему меру пресечения. Обвиняемый будет дожидаться суда за решёткой.