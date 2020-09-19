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Тема дняВыпил и убил детей: признание маньяка из Рыбинска

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Закрытый режим: что будет дальше с рыбинским маньяком, расчленившим двух девочек

В суде разъяснили детали

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Молчанова нашли за гаражами в траве

Молчанова нашли за гаражами в траве

В суде объяснили, что будет с маньяком, расчленившим двух девочек

Вчера в Рыбинске задержали Виталия Молчанова, которого подозревают в жестоком убийстве двух девочек в микрорайоне Переборы.

Полиция вчера еще выдала фото, как Молчанов сидит в отделении, вечером его возили на следственный эксперимент. Но что с ним будет дальше?

Видео: Елена Вахрушева

Теперь подозреваемого ждёт суд, на котором определят, какую меру пресечения ему избрать. Так как поймали Молчанова вчера во второй половине дня, ходатайство в суд не поступило — на тот момент у суда кончился рабочий день.

— В соответствии с нормами Уголовно-процессуального кодекса РФ, постановление о возбуждении ходатайства об избрании в качестве меры пресечения заключения под стражу подлежит рассмотрению единолично судьей районного суда в течение 8 часов с момента поступления материалов в суд, — объяснили в пресс-службе областного суда.

Есть вероятность, что ходатайство может поступить сегодня. И, скорее всего, суд будет рассматривать его в закрытом режиме, так как речь идет о преступлении против половой неприкосновенности несовершеннолетних.

Напомним, Молчанова подозревают в том, что он убил и расчленил девочек-сестёр 8 и 13 лет. Несколько дней он скрывался от полиции, но в итоге его нашли неподалеку от места преступления. Вся история, собранная компактно, — в нашем материале.

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РыбинскманьякВиталий Молчанов
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