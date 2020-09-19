Закрытый режим: что будет дальше с рыбинским маньяком, расчленившим двух девочек

Теперь подозреваемого ждёт суд, на котором определят, какую меру пресечения ему избрать. Так как поймали Молчанова вчера во второй половине дня, ходатайство в суд не поступило — на тот момент у суда кончился рабочий день.

— В соответствии с нормами Уголовно-процессуального кодекса РФ, постановление о возбуждении ходатайства об избрании в качестве меры пресечения заключения под стражу подлежит рассмотрению единолично судьей районного суда в течение 8 часов с момента поступления материалов в суд, — объяснили в пресс-службе областного суда.