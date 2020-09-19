Закрытый режим: что будет дальше с рыбинским маньяком, расчленившим двух девочек

В суде объяснили, что будет с маньяком, расчленившим двух девочек
Вчера в Рыбинске задержали Виталия Молчанова, которого подозревают в жестоком убийстве двух девочек в микрорайоне Переборы.
Полиция вчера еще выдала фото, как Молчанов сидит в отделении, вечером его возили на следственный эксперимент. Но что с ним будет дальше?
Видео: Елена Вахрушева
Теперь подозреваемого ждёт суд, на котором определят, какую меру пресечения ему избрать. Так как поймали Молчанова вчера во второй половине дня, ходатайство в суд не поступило — на тот момент у суда кончился рабочий день.
— В соответствии с нормами Уголовно-процессуального кодекса РФ, постановление о возбуждении ходатайства об избрании в качестве меры пресечения заключения под стражу подлежит рассмотрению единолично судьей районного суда в течение 8 часов с момента поступления материалов в суд, — объяснили в пресс-службе областного суда.
Есть вероятность, что ходатайство может поступить сегодня. И, скорее всего, суд будет рассматривать его в закрытом режиме, так как речь идет о преступлении против половой неприкосновенности несовершеннолетних.
Напомним, Молчанова подозревают в том, что он убил и расчленил девочек-сестёр 8 и 13 лет. Несколько дней он скрывался от полиции, но в итоге его нашли неподалеку от места преступления. Вся история, собранная компактно, — в нашем материале.