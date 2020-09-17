«Трясущиеся и плачущие»: стало известно, как чувствуют себя три брата, которых истязал отец

Ярославский омбудсмен рассказал о состоянии братьев, которых избивал отец
Стало известно, как себя чувствуют три брата, которых полгода истязал отец. Уполномоченный по правам ребёнка в Ярославской области рассказал, что после работы психологов мальчикам стало заметно лучше.
— Они сейчас проходят реабилитацию. До неё были трясущиеся, плачущие. Сейчас их состояние улучшилось, — рассказал 76.RU детский омбудсмен Михаил Крупин.
Мы спросили, как малыши переживают разлуку с родителем.
— Мы с ними поговорили на отстранённые темы по рекомендации психологов. Говорили о школе, питании. Для меня важнее всего было понять, в каком состоянии дети. Выражаю благодарность психологам, которые занимаются с мальчиками, — добавил Михаил Крупин.
Напомним, отец-тиран издевался над собственными детьми полгода. От побоев у мальчиков остались ссадины и глубокие шрамы. Мама мальчиков сбежала от агрессивного супруга, а он перекинулся на детей.
По факту истязаний Следственный комитет Ярославской области начал проверку.