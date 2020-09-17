«Трясущиеся и плачущие»: стало известно, как чувствуют себя три брата, которых истязал отец

Стало известно, как себя чувствуют три брата, которых полгода истязал отец. Уполномоченный по правам ребёнка в Ярославской области рассказал, что после работы психологов мальчикам стало заметно лучше.

— Они сейчас проходят реабилитацию. До неё были трясущиеся, плачущие. Сейчас их состояние улучшилось, — рассказал 76.RU детский омбудсмен Михаил Крупин.

Мы спросили, как малыши переживают разлуку с родителем.

— Мы с ними поговорили на отстранённые темы по рекомендации психологов. Говорили о школе, питании. Для меня важнее всего было понять, в каком состоянии дети. Выражаю благодарность психологам, которые занимаются с мальчиками, — добавил Михаил Крупин.