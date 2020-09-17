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«Трясущиеся и плачущие»: стало известно, как чувствуют себя три брата, которых истязал отец

Ярославский омбудсмен рассказал о реабилитации малышей

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По словам детского омбудсмена, малыши стали лучше себя чувствовать

По словам детского омбудсмена, малыши стали лучше себя чувствовать

Ярославский омбудсмен рассказал о состоянии братьев, которых избивал отец

Стало известно, как себя чувствуют три брата, которых полгода истязал отец. Уполномоченный по правам ребёнка в Ярославской области рассказал, что после работы психологов мальчикам стало заметно лучше.

— Они сейчас проходят реабилитацию. До неё были трясущиеся, плачущие. Сейчас их состояние улучшилось, — рассказал 76.RU детский омбудсмен Михаил Крупин.

Мы спросили, как малыши переживают разлуку с родителем.

— Мы с ними поговорили на отстранённые темы по рекомендации психологов. Говорили о школе, питании. Для меня важнее всего было понять, в каком состоянии дети. Выражаю благодарность психологам, которые занимаются с мальчиками, — добавил Михаил Крупин.

От побоев остались глубокие рубцы

От побоев остались глубокие рубцы

Напомним, отец-тиран издевался над собственными детьми полгода. От побоев у мальчиков остались ссадины и глубокие шрамы. Мама мальчиков сбежала от агрессивного супруга, а он перекинулся на детей.


По факту истязаний Следственный комитет Ярославской области начал проверку.

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