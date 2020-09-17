В Ярославле женщина задушила знакомую, похитившую её ребёнка

«Однако только после освобождения из мест лишения свободы Скурат узнала, что именно эта знакомая забирала без разрешения её сына», — сообщается в материалах обвинения.



О своём плане мести Скурат рассказала своей сокамернице Ольге Андросенко. Решили, что вместе они похитят, вывезут к родственникам Скурат, а там заставят извиняться ту, что покушалась на ребенка. Позже нашли адрес, где живёт их бывшая соседка по колонии, и приехали к ней поздно ночью.



— Женщины напали на жертву в её квартире, нанесли множественные удары по телу руками и ногами, — рассказали данные материалов дела в суде. — Скурат также нанесла женщине несколько ударов электрическим утюгом и ножницами. Затем потерпевшей связали руки, заткнули рот кляпом и посадили в машину. Скурат прихватила из квартиры чужой мобильный телефон. По пути в Ярославль остановились в Тутаевском районе, где Скурат вывела потерпевшую в лесополосу и задушила её, выходя за рамки предварительной договоренности с Андросенко.



В ближайшее время назначат заседание суда и примут решение о мере пресечения в отношении подсудимых Скурат и Андросенко.

