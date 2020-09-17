В Ярославле женщина задушила знакомую, похитившую её ребёнка

В Ярославле похитили и убили 35-летнюю женщину
Эта история началась ещё в 2014 году. Валентина Скурат из Ярославской области в то время сидела в колонии. Муж с сыном дожидались её дома, жили в одной квартире с её свёкром. В то время свёкор начал встречаться с одной женщиной, привёл её в дом. Что за страсти там разыгрались, непонятно, но женщина почему-то решила забрать себе сына Валентины.
«Тогда родственники Валентины Скурат обратились в полицию, ребёнка быстро нашли», — говорится в материалах уголовного дела.
Но мать похищенного ребёнка не смогла простить попытку украсть её сына. Так вышло, что спустя несколько лет и та, и другая оказались в одной колонии. И они даже познакомились.
«Однако только после освобождения из мест лишения свободы Скурат узнала, что именно эта знакомая забирала без разрешения её сына», — сообщается в материалах обвинения.
О своём плане мести Скурат рассказала своей сокамернице Ольге Андросенко. Решили, что вместе они похитят, вывезут к родственникам Скурат, а там заставят извиняться ту, что покушалась на ребенка. Позже нашли адрес, где живёт их бывшая соседка по колонии, и приехали к ней поздно ночью.
— Женщины напали на жертву в её квартире, нанесли множественные удары по телу руками и ногами, — рассказали данные материалов дела в суде. — Скурат также нанесла женщине несколько ударов электрическим утюгом и ножницами. Затем потерпевшей связали руки, заткнули рот кляпом и посадили в машину. Скурат прихватила из квартиры чужой мобильный телефон. По пути в Ярославль остановились в Тутаевском районе, где Скурат вывела потерпевшую в лесополосу и задушила её, выходя за рамки предварительной договоренности с Андросенко.
В ближайшее время назначат заседание суда и примут решение о мере пресечения в отношении подсудимых Скурат и Андросенко.