Следователи возбудили уголовное дело после смерти Тесака в СИЗО

Утром в среду, 16 сентября, тело осуждённого националиста Максима Марцинкевича, известного по прозвищу Тесак, обнаружили в СИЗО Челябинска. Он покончил с собой. По факту гибели Марцинкевича возбуждено уголовное дело по статье «доведение до самоубийства», сообщает «Интерфакс».

— По факту гибели Марцинкевича возбуждено уголовное дело по признакам ст. 110 УК РФ (доведение до самоубийства), в рамках которого назначен ряд исследований. Их итоги позволят установить все обстоятельства произошедшего, — рассказал источник «Интерфакса».

