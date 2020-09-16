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Националист Тесак покончил с собой в СИЗО Челябинска

Максим Марцинкевич, осуждённый за нападения на людей, был на пересылке

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Ранее Тесака приговорили к десяти годам колонии

Ранее Тесака приговорили к десяти годам колонии

Осуждённый националист Максим Марцинкевич покончил с собой в следственном изоляторе в Челябинске. Об этом пишет 74.RU со ссылкой на источники в правоохранительных органах:

— Сейчас в изолятор отправилась комиссия, работает следственная группа.

Телеграм-канал Baza пишет, что Тесак находился в одиночной камере. Он оставил предсмертную записку, в которой заявил, что не хочет доставлять неприятностей администрации СИЗО. Тесак попросил передать гражданской супруге книгу и личный дневник.

Максима Марцинкевича задержали на Кубе в 2014 году и депортировали в Россию, напоминает РБК. В 2017 году его приговорили к 10 годам колонии строгого режима, но затем приговор отменили, а дело направили на новое рассмотрение. В конце декабря 2018 года националиста вновь приговорили к аналогичному сроку.

Тесака признали виновным в возбуждении ненависти и вражды (статья 282 УК) из-за написанной им книги «Реструкт», которая попала в список экстремистских материалов, а также в разбое (часть 2 статьи 162 УК), хулиганстве (часть 2 статьи 213 УК) и умышленном уничтожении и повреждении имущества (части 2 статьи 167 УК). Тесак был также создателем движения «Оккупай-педофиляй», которое устраивало охоту на педофилов.

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СИЗОсамоубийствонационалистыМаксим Тесак
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