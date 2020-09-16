Националист Тесак покончил с собой в СИЗО Челябинска

Осуждённый националист Максим Марцинкевич покончил с собой в следственном изоляторе в Челябинске. Об этом пишет 74.RU со ссылкой на источники в правоохранительных органах:

— Сейчас в изолятор отправилась комиссия, работает следственная группа.

Телеграм-канал Baza пишет, что Тесак находился в одиночной камере. Он оставил предсмертную записку, в которой заявил, что не хочет доставлять неприятностей администрации СИЗО. Тесак попросил передать гражданской супруге книгу и личный дневник.