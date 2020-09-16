Националист Тесак покончил с собой в СИЗО Челябинска

Осуждённый националист Максим Марцинкевич покончил с собой в следственном изоляторе в Челябинске. Об этом пишет 74.RU со ссылкой на источники в правоохранительных органах:
— Сейчас в изолятор отправилась комиссия, работает следственная группа.
Телеграм-канал Baza пишет, что Тесак находился в одиночной камере. Он оставил предсмертную записку, в которой заявил, что не хочет доставлять неприятностей администрации СИЗО. Тесак попросил передать гражданской супруге книгу и личный дневник.
Максима Марцинкевича задержали на Кубе в
Тесака признали виновным в возбуждении ненависти и вражды (статья 282 УК) из-за написанной им книги «Реструкт», которая попала в список экстремистских материалов, а также в разбое (часть 2 статьи 162 УК), хулиганстве (часть 2 статьи 213 УК) и умышленном уничтожении и повреждении имущества (части 2 статьи 167 УК). Тесак был также создателем движения «Оккупай-педофиляй», которое устраивало охоту на педофилов.