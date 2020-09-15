«Возмездие настигнет»: мэр Рыбинска высказался о громком убийстве двух девочек

История с убийством двух девочек-сестёр в Рыбинске потрясла весь город. На место преступления приехали лучшие специалисты-следователи, прокурор области взял дело под личный контроль, начальник областной полиции выехал в Рыбинск. Высказался и мэр Рыбинска Денис Добряков.

— Страшная трагедия — смерть детей. Нет прощения тем, кто в ней повинен. Приношу свои соболезнования родным девочек. Надеюсь, что возмездие настигнет убийцу, — написал в соцсетях Добряков.



Двух девочек убили в Переборах (микрорайон Рыбинска). Убили жестоко, искромсав тела. По подозрению в убийстве ищут сожителя их матери — сейчас он в бегах.