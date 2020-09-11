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Ярославская прокуратура проверит отца, истязавшего своих детей

Мужчина избивал детей полгода

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Мальчики находятся в тяжелом психологическом состоянии

Мальчики находятся в тяжелом психологическом состоянии

Ярославская прокуратура начала проверку по факту истязания троих детей

Прокуратура Ярославской области проверит отца, который полгода избивал троих сыновей. Мужчина издевался над детьми настолько сильно, что у малышей остались глубокие рубцы и шрамы.

— В ходе проверки будет дана оценка исполнению требований законодательства о безопасности жизни и здоровья детей, в том числе в части полноты действий органов системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. При наличии оснований будут приняты исчерпывающие меры прокурорского реагирования.

Напомним, о жуткой истории сегодня рассказал уполномоченный по делам несовершеннолетних в Ярославской области. Как стало известно порталу 76.RU, малышей бросила мать, сбежав от мужа-тирана. После этого дети оказались совсем беззащитными перед мучителем.

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