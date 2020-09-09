Обманывали пенсионеров: в Ярославской области задержали банду лжегазовщиков

В Ярославской области полицейские совместно с сотрудниками Росгвардии задержали банду лжегазовщиков. В группу входили 7 человек. Банда орудовала на территории региона с 2018 года.

— Злоумышленники под видом представителей несуществующей организации по контролю в сфере пожарной безопасности обходили квартиры. Предъявив удостоверения, путем обмана и злоупотребления доверием убеждали пенсионеров в необходимости приобретения и установки сигнализаторов загазованности и детекторов дыма. В случае отказа сообщали о том, что будут наложены штрафы, — сообщили в УМВД России по Ярославской области.