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Обманывали пенсионеров: в Ярославской области задержали банду лжегазовщиков

Группировка орудовала на территории области два года

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В Ярославле задержали банду мошенников, которые обманывали пенсионеров

В Ярославле задержали банду мошенников, которые обманывали пенсионеров

В Ярославской области задержали банду лжегазовщиков

В Ярославской области полицейские совместно с сотрудниками Росгвардии задержали банду лжегазовщиков. В группу входили 7 человек. Банда орудовала на территории региона с 2018 года.

— Злоумышленники под видом представителей несуществующей организации по контролю в сфере пожарной безопасности обходили квартиры. Предъявив удостоверения, путем обмана и злоупотребления доверием убеждали пенсионеров в необходимости приобретения и установки сигнализаторов загазованности и детекторов дыма. В случае отказа сообщали о том, что будут наложены штрафы, — сообщили в УМВД России по Ярославской области.

При этом газоанализаторы дельцы продавали пенсионерам по ценам, в разы превышающим настоящую стоимость таких приборов.

Задержали банду мошенников

На задержанных завели уголовные дела по статье «Мошенничество». Троим из группировки избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Идет следствие.

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