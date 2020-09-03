Фигуранту по делу о пытках в ярославской колонии дали условный срок

Фигуранту по делу о пытках в ярославской колонии дали условной срок
В Ярославле суд вынес приговор фигуранту по громкому делу о пытках в колонии № 1 Максиму Яблокову. Бывшего инспектора отдела безопасности приговорили к условному сроку.
— Приговором Заволжского районного суда от 3 сентября 2020 года Максим Яблоков признан виновным в совершении преступления по статье «Превышение должностных полномочий с применением насилия, спецсредств». Ему назначено лишение свободы сроком на 3 года 6 месяцев условно с испытательным сроком 5 лет, с лишением права занимать должности в правоохранительных органах на 3 года, — прокомментировали в суде Ярославской области.
СЮЖЕТ
Напомним, что первый приговор Максиму Яблокову был отменён (тогда приговорили к реальному лишению свободу) после того, как он заключил сделку со следствием и начал сдавать других уфсиновцев, издевавшихся над заключёнными. В личном деле Яблокова тоже есть судимость — его привлекали за мелкое хищение.
Напомним, летом 2018 года в СМИ попало видео чудовищных пыток в ярославской колонии. На кадрах видно, как несколько сотрудников жестоко избивали заключённого Евгения Макарова — били его по пяткам палками и выкручивали руки. Мужчина при этом кричал от боли. После этого в колонии прошли проверки, Следственный комитет возбудил уголовное дело, 17 человек в колонии отстранили от работы, 6 человек задержали. Начали проверять и следователя, который за год до скандала отказал в возбуждении уголовного дела после первой жалобы заключенного Макарова.
Активное участие Максима Яблокова доказано в случае, произошедшем в конце декабря 2016 года. Тогда группа осужденных была этапирована в Ярославскую колонию № 1. Там их выборочно избивали сотрудники колонии, если осужденные недостаточно быстро пробегали мимо автозака.