Фигуранту по делу о пытках в ярославской колонии дали условный срок

Напомним, что первый приговор Максиму Яблокову был отменён (тогда приговорили к реальному лишению свободу) после того, как он заключил сделку со следствием и начал сдавать других уфсиновцев, издевавшихся над заключёнными. В личном деле Яблокова тоже есть судимость — его привлекали за мелкое хищение.

Напомним, летом 2018 года в СМИ попало видео чудовищных пыток в ярославской колонии. На кадрах видно, как несколько сотрудников жестоко избивали заключённого Евгения Макарова — били его по пяткам палками и выкручивали руки. Мужчина при этом кричал от боли. После этого в колонии прошли проверки, Следственный комитет возбудил уголовное дело, 17 человек в колонии отстранили от работы, 6 человек задержали. Начали проверять и следователя, который за год до скандала отказал в возбуждении уголовного дела после первой жалобы заключенного Макарова.



Активное участие Максима Яблокова доказано в случае, произошедшем в конце декабря 2016 года. Тогда группа осужденных была этапирована в Ярославскую колонию № 1. Там их выборочно избивали сотрудники колонии, если осужденные недостаточно быстро пробегали мимо автозака.