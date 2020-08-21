«Пять детей признаны потерпевшими»: ярославского педофила взяли под стражу

В Ярославле под стражу взяли 62-летнего мужчину, подозреваемого в педофилии. Следователи опросили малышей и их родителей. В результате пять детей признаны потерпевшими.

— Вчера вечером подозреваемый, находясь на детской площадке в Ленинском районе города Ярославля, совершил в отношении находящихся там детей действия сексуального характера. В этот же день мужчина был задержан сотрудниками полиции. В отношении подозреваемого назначена психолого-психиатрическая судебная экспертиза, собран характеризующий личность материал. Согласно полученным данным, ранее мужчина к уголовной ответственности не привлекался, — прокомментировали ситуацию в Следственном комитете Ярославской области.