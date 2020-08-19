В Ярославле суд вынес приговор бизнесменам за взятки умершему в СИЗО чиновнику

Красноперекопский суд вынес приговор ярославским бизнесменам Рамилю Аббасову и Асифу Ахмедову. Их обвиняли в том, что они давали взятки бывшему заместителю главы администрации Фрунзенского и Красноперекопского районов Игорю Соколовскому, чтобы отсрочить снос своих ларьков, не отвечающих условиям, которые потребовал соблюдать тогда экс-мэр Ярославля Владимир Слепцов. В деле засветился и на тот момент директор «Яргорэлектротранса» Ильхам Худиев.



— По данным следствия, в период с мая по июль 2018 года директор «Яргорэлектротранса» передал бывшему заместителю главы администрации Красноперекопского и Фрунзенского районов в качестве взятки от 38-летнего предпринимателя 40 тысяч рублей (часть из ранее оговоренной суммы в размере 50 тысяч рублей) за незаконные действия чиновника в интересах данного предпринимателя, связанные с переносом срока сноса торгового павильона. В начале июня 2018 года директор АО «Яргорэлектротранс» передал бывшему заместителю главы администрации Красноперекопского и Фрунзенского районов 20 тысяч рублей из заранее оговоренной суммы в размере 40 тысяч рублей от 58-летнего предпринимателя за аналогичные незаконные действия в интересах последнего, — уточнили в СУ СК РФ по Ярославской области.

