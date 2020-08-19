Довела до язв и морила голодом: в Ярославской области у матери забрали замученного ребенка

Дикая история в Ярославской области — у 28-летней матери отобрали годовалого ребенка, которого она довела до болезней и истощения.



По данным УМВД по Ярославской области, у женщины всего шесть детей. И, похоже, справиться с таким семейством она не смогла.



— Она состоит на учете в подразделении по делам несовершеннолетних. В отношении 4 старших детей лишена родительских прав. Злоупотребляет спиртными напитками, по месту жительства характеризуется неудовлетворительно, — рассказали в полиции.



Когда в 2019 году на свет появился шестой малыш, оформлять его матери было лень. Как и водить его к врачам. Хотя помощь медиков очень была нужна — ребенок родился с заболеванием.

