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Довела до язв и морила голодом: в Ярославской области у матери забрали замученного ребенка

Женщина пойдёт под суд

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Малыша выхаживали медики

Малыша выхаживали медики

В Ярославской области мать морила голодом годовалого ребенка

Дикая история в Ярославской области — у 28-летней матери отобрали годовалого ребенка, которого она довела до болезней и истощения.

По данным УМВД по Ярославской области, у женщины всего шесть детей. И, похоже, справиться с таким семейством она не смогла.

— Она состоит на учете в подразделении по делам несовершеннолетних. В отношении 4 старших детей лишена родительских прав. Злоупотребляет спиртными напитками, по месту жительства характеризуется неудовлетворительно, — рассказали в полиции.

Когда в 2019 году на свет появился шестой малыш, оформлять его матери было лень. Как и водить его к врачам. Хотя помощь медиков очень была нужна — ребенок родился с заболеванием.

Но, как сказано в материалах полиции, мать «проявила безразличие к здоровью сына».

Когда до женщины все-таки «достучались» сотрудники ПДН, она понесла малыша в поликлинику.

— При осмотре врачи обнаружили, что мальчик истощен, на теле — многочисленные язвы из-за небрежного ухода. У ребенка выявлен значительный недостаток веса, — рассказали в УМВД.

Малыша срочно отвезли в детскую больницу — иначе бы он просто умер от истощения. Там его откормили и привели в порядок. Но, когда мама с ребенком вернулась домой, она снова про него забыла — и перестала кормить. И продолжила пить.

Полиция возбудила уголовное дело, малыша передали родственнице. Теперь многодетную мать ждёт суд. Ей грозит срок до трех лет.

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ДетиРебенок
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