«На улице было +3»: в Ярославской области мать бросила в холодном подъезде полугодовалого сына

В Ярославской области женщину обвиняют в том, что она бросила в холодном подъезде своего полугодовалого сына.



В конце марта 34-летняя жительница Большесельского района рано утром при температуре всего +3°C оставила своего малыша совсем одного без еды и воды возле двери в подъезде одного из домов.



— Сама она отправилась распивать спиртное, а о ребёнке вспомнила только вечером, — рассказали в прокуратуре.



Малышу чудом удалось избежать последствий маминой забывчивости — увидев мальчика, жители дома забрали его в квартиру и накормили.

