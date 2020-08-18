«На улице было +3»: в Ярославской области мать бросила в холодном подъезде полугодовалого сына

В Ярославской области мать бросила в холодном подъезде маленького сына
В Ярославской области женщину обвиняют в том, что она бросила в холодном подъезде своего полугодовалого сына.
В конце марта 34-летняя жительница Большесельского района рано утром при температуре всего +3°C оставила своего малыша совсем одного без еды и воды возле двери в подъезде одного из домов.
— Сама она отправилась распивать спиртное, а о ребёнке вспомнила только вечером, — рассказали в прокуратуре.
Малышу чудом удалось избежать последствий маминой забывчивости — увидев мальчика, жители дома забрали его в квартиру и накормили.
Сейчас ребёнок живёт с отцом, мать лишили родительских прав. Теперь женщина предстанет перед судом.
— Ей грозит наказание в виде штрафа до восьмидесяти тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до шести месяцев, либо обязательные работы на срок до 360 часов, либо исправительные работы на срок до одного года, либо принудительные работы на срок до одного года, либо арест на срок до трех месяцев, либо лишения свободы на срок до одного года, — сказали в прокуратуре.