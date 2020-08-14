Драка на глазах у ребёнка: ярославец до потери памяти избил «нового» папу своего сына

Ярославец до потери памяти избил «нового» папу своего сына
В Ярославле вынесли приговор 33-летнему мужчине, который избил сожителя своей бывшей жены.
Все случилось летом прошлого года. Мужчина гулял с сыном и повёл ребенка домой — к бывшей супруге.
У дверей квартиры ребенок закапризничал — не хотел идти домой. Мама силой завела его в квартиру. И бывший муж пошёл было к себе, как вдруг из-за дверей услышал мужской крик. Скандалил новый сожитель его бывшей. Отец испугался за безопасность сына. Вызвал полицию. Но пока полицейские ехали, тот самый сожитель сам вышел из квартиры. Завязалась драка.
Отец мальчика ударил соперника в лицо, тот упал и ударился головой о пол лестничной клетки.
Отец ребенка вину признал и раскаялся. Но наказания не избежал (тем более за ним еще числилось дело по обороту наркотиков).
— Мужчина получил черепно-мозговую травму, а также гематомы, раны на голове, переломы костей лицевого скелета, оскольчатые переломы челюстных пазух, скуловой дуги и иные, — рассказали в прокуратуре Дзержинского района.
Ударился головой мужчина так сильно, что после стала пропадать память и координация.
Суд назначил отцу 5 лет колонии общего режима. А избитому мужчине он должен будет выплатить 400 тысяч рублей.