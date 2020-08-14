Драка на глазах у ребёнка: ярославец до потери памяти избил «нового» папу своего сына

Отец мальчика ударил соперника в лицо, тот упал и ударился головой о пол лестничной клетки.



Отец ребенка вину признал и раскаялся. Но наказания не избежал (тем более за ним еще числилось дело по обороту наркотиков).

— Мужчина получил черепно-мозговую травму, а также гематомы, раны на голове, переломы костей лицевого скелета, оскольчатые переломы челюстных пазух, скуловой дуги и иные, — рассказали в прокуратуре Дзержинского района.

Ударился головой мужчина так сильно, что после стала пропадать память и координация.



Суд назначил отцу 5 лет колонии общего режима. А избитому мужчине он должен будет выплатить 400 тысяч рублей.

