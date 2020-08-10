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В Ярославской области заключённых вербовали в террористы ИГИЛ

Сотрудники ФСБ рассказали, как это происходило

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Заключённым ИК-2 отбывающий срок туркмен промывал мозги, подталкивая к боевым действиям в Сирии на стороне ИГИЛ

Заключённым ИК-2 отбывающий срок туркмен промывал мозги, подталкивая к боевым действиям в Сирии на стороне ИГИЛ

В Ярославской области заключённых вербовали в террористы ИГИЛ

В Ярославской области сотрудники ФСБ вычислили туркмена, который вербовал заключенных в террористы. Он сам сидел во 2-й колонии в Рыбинске, там он и занимался пропагандой идей ИГИЛ (запрещённой на территории Российской Федерации террористической организации).

— Он это делал путём уговоров и показа со своего мобильного телефона пропагандистских видеороликов, пытался склонить других осужденных к участию в боевых действиях на территории Сирии на стороне международной террористической организации «Исламское государство», — рассказали сотрудники ФСБ.

Решением суда ему назначено наказание в виде 9 лет и 11 месяцев лишения свободы в исправительной колонии особого режима.

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ИГИЛИК-2колониятерроризм
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