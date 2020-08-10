В Ярославской области заключённых вербовали в террористы ИГИЛ

В Ярославской области сотрудники ФСБ вычислили туркмена, который вербовал заключенных в террористы. Он сам сидел во 2-й колонии в Рыбинске, там он и занимался пропагандой идей ИГИЛ (запрещённой на территории Российской Федерации террористической организации).



— Он это делал путём уговоров и показа со своего мобильного телефона пропагандистских видеороликов, пытался склонить других осужденных к участию в боевых действиях на территории Сирии на стороне международной террористической организации «Исламское государство», — рассказали сотрудники ФСБ.

