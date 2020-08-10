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Вынес даже Евангелие: в Ярославской области ограбили дом священника

В полиции рассказали подробности происшествия

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У батюшки из Ярославской области в конце июля украли церковные принадлежности

У батюшки из Ярославской области в конце июля украли церковные принадлежности

В Тверской области полиция задержала вора, который ограбил ярославского священника. Преступление произошло в конце июля в Угличском районе. Из дома 66-летнего батюшки ночью кто-то украл церковные принадлежности: две иконы, два экземпляра Евангелия, два подсвечника, два креста и кубок для причастия.

Вор вытащил из дома священника две иконы, два экземпляра Евангелия, два подсвечника, два креста и кубок для причастия

Вор вытащил из дома священника две иконы, два экземпляра Евангелия, два подсвечника, два креста и кубок для причастия

— Подозреваемым оказался ранее неоднократно судимый 46-летний мужчина без определенного места жительства, — сообщили в пресс-службе УМВД России по Ярославской области.

За несколько дней преступник успел распродать награбленное

За несколько дней преступник успел распродать награбленное

По данным полиции, вор знал, что в доме священника хранятся предметы, которые используются для проведения богослужений — раньше в этом доме жила игуменья монастыря, и подозреваемый заходил к ней в гости. Ночью он залез в дом через окно и украл то, что попалось под руку. Всё награбленное преступник продал. Однако в ходе расследования полицейские нашли и изъяли вещи.

На мужчину завели уголовное дело, он заключен под стражу. Следствие продолжается.

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ограбилисвященник
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