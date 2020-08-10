Вынес даже Евангелие: в Ярославской области ограбили дом священника

По данным полиции, вор знал, что в доме священника хранятся предметы, которые используются для проведения богослужений — раньше в этом доме жила игуменья монастыря, и подозреваемый заходил к ней в гости. Ночью он залез в дом через окно и украл то, что попалось под руку. Всё награбленное преступник продал. Однако в ходе расследования полицейские нашли и изъяли вещи.