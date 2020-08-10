Вынес даже Евангелие: в Ярославской области ограбили дом священника

В Тверской области полиция задержала вора, который ограбил ярославского священника. Преступление произошло в конце июля в Угличском районе. Из дома 66-летнего батюшки ночью кто-то украл церковные принадлежности: две иконы, два экземпляра Евангелия, два подсвечника, два креста и кубок для причастия.
— Подозреваемым оказался ранее неоднократно судимый 46-летний мужчина без определенного места жительства, — сообщили в пресс-службе УМВД России по Ярославской области.
По данным полиции, вор знал, что в доме священника хранятся предметы, которые используются для проведения богослужений — раньше в этом доме жила игуменья монастыря, и подозреваемый заходил к ней в гости. Ночью он залез в дом через окно и украл то, что попалось под руку. Всё награбленное преступник продал. Однако в ходе расследования полицейские нашли и изъяли вещи.
На мужчину завели уголовное дело, он заключен под стражу. Следствие продолжается.