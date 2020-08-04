«Травмы оказались слишком тяжёлые»: умер ярославец, которому перерезали горло на улице

Врачи больницы имени Соловьёва в Ярославле до последнего боролись за жизнь 60-летнего мужчины, которому недавно около ЦНТИ перерезали горло, но спасти его не удалось. Стало известно, что он умер.



— Травмы оказались слишком тяжёлыми, — констатировали медики.



На прошлой неделе в Ярославле возле ЦНТИ произошло громкое преступление — напали на 60-летнего мужчину и перерезали ему горло. Пострадавший не смог рассказать, что случилось. Но полицейские выяснили, что мужчины вместе выпивали. Подозреваемого в преступлении поймали, им оказался 38-летний ярославец.

