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Тема дняУмер мужчина, которому на улице перерезали горло

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«Травмы оказались слишком тяжёлые»: умер ярославец, которому перерезали горло на улице

Стало известно, где сейчас находится предполагаемый преступник

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Преступление произошло в конце июля около здания ЦНТИ

Преступление произошло в конце июля около здания ЦНТИ

В центре Ярославля мужчине перерезали горло: он умер в больнице

Врачи больницы имени Соловьёва в Ярославле до последнего боролись за жизнь 60-летнего мужчины, которому недавно около ЦНТИ перерезали горло, но спасти его не удалось. Стало известно, что он умер.

— Травмы оказались слишком тяжёлыми, — констатировали медики.

На прошлой неделе в Ярославле возле ЦНТИ произошло громкое преступление — напали на 60-летнего мужчину и перерезали ему горло. Пострадавший не смог рассказать, что случилось. Но полицейские выяснили, что мужчины вместе выпивали. Подозреваемого в преступлении поймали, им оказался 38-летний ярославец.

— Подозреваемый решил похитить телефон потерпевшего, между мужчинами произошел конфликт, — сообщили в Управлении МВД России по Ярославской области. — Злоумышленник и нанёс владельцу мобильника удар ножом в область шеи, отобрал телефон и три тысячи рублей.

Полиция предупреждает: не стоит распивать спиртные напитки с малознакомыми людьми, это может быть небезопасно. Помните, что злоупотребление спиртным может легко превратить вас как в жертву преступления, так и толкнуть на его совершение.

Подозреваемый в совершении преступления был задержан, суд ему избрал меру пресечения в виде заключения под стражу. Приговора он будет дожидаться в следственном изоляторе.

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криминалубийство
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