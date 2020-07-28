Не заплатишь — гроб в болото: ритуальщики из конторы, связанной с именем мэра Ярославля

В Ярославской области будут судить четверых бывших сотрудников переславского муниципального предприятия «Ритуал» за мошенничество. Прокуратура установила, что они нанесли ущерб около 700 тысяч рублей 18 людям, у которых умерли родственники.
— По версии следствия, в 2017–2019 годах директор, коммерческий директор и двое смотрителей кладбища обманывали потребителей услуг, сообщая им, что для получения более удачного участка для захоронения необходимо приобрести ограду, а бесплатные места предоставляются только на заболоченной части кладбища. При этом стоимость оград составляла от 30 до 60 тысяч рублей и превышала рыночную в несколько раз, — говорится в сообщении генпрокуратуры.
Попросту говоря, чтобы покойному дали нормальное место на кладбище, а не в болоте, нужно было купить у них ограду втридорога.
— Они обвиняются в совершении преступлений, характеризуемых Уголовным кодексом России как «мошенничество, совершенное в особо крупном размере», — уточнили в прокуратуре.
В тот момент директором «Ритуала» работал Алексей Бойко, который приехал в Переславль-Залесский из подмосковного посёлка Красково вместе с новой командой городских чиновников. Как только начались уголовные дела, он уволился по собственному желанию.
Также в уголовном деле фигурируют ещё трое сотрудников предприятия — Георгий Володин, Али и Татьяна Магеррамовы.
По данным Rusprofile.ru, учредителем «Ритуала» является администрация Переславля-Залесского, но в сервисе «Контур.Фокус» значится, что в 2017 году, когда сотрудники МУПа стали проворачивать эту схему, учредителями «Ритуала» 50 на 50 стали администрация Переславля-Залесского и на тот момент глава города Владимир Волков (сейчас работает мэром Ярославля. — Прим. ред.).
По данным того же сервиса «Контур.Фокус», Алексей Бойко в конце нулевых был начальником колонии в подмосковной Коломне, в 2016 году стал директором муниципального учреждения «Развитие Красково» (одним из учредителей которого также был Владимир Волков, а председателем совета депутатов — Валерий Астраханцев, который теперь занимает пост главы городского округа Переславль-Залесский. — Прим. ред.).
Дозвониться до Владимира Волкова мы не смогли — он не снял трубку. Но за него подготовили комментарий сотрудники пресс-службы мэрии Ярославля.
— В 2017 году администрацией городского округа города Переславля-Залесского был создан МУП «Ритуал», которому были переданы в оперативное управление все городские кладбища, — пояснили в пресс-службе мэрии Ярославля. — Данное предприятие занимается всем спектром похоронных услуг, 50% прибыли перечисляло в бюджет города. О деятельности предприятия лучше задать вопросы непосредственно руководству предприятия или его учредителю.
Сейчас в руководстве переславского «Ритуала» уверяют, что не занимаются мошенническими схемами, а дела предыдущих лет не комментируют — уверяют, что ничего про них не знают.
Ранее в Ярославле произошёл скандал, связанный с муниципальным казённым учреждением «Служба городских кладбищ Ярославля». Его директором была назначена неоднозначная личность — Георгий Гудыма. Шумихи вокруг его персоны было много. Правда главный скандал разразился позже, когда стало известно, что Гудыму назначили на одну из ключевых должностей — главу администрации Кировского и Ленинского районов. Всплыла информация, что у новоиспеченного чиновника есть непогашенная судимость. Он отбывал условный срок за нападение на полицейского. Чиновник публично раскаялся, с юридической точки зрения в общем-то мог и не уходить с поста, но в один из вечеров на него ещё и напали в тёмном переулке. Такого давления мужчина не выдержал — и сбежал отсюда.
Проблем на городских кладбищах Ярославля тоже накопилась куча — да и выглядят места, где хоронят людей, хуже чем ужасно.