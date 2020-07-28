Не заплатишь — гроб в болото: ритуальщики из конторы, связанной с именем мэра Ярославля

Попросту говоря, чтобы покойному дали нормальное место на кладбище, а не в болоте, нужно было купить у них ограду втридорога.



— Они обвиняются в совершении преступлений, характеризуемых Уголовным кодексом России как «мошенничество, совершенное в особо крупном размере», — уточнили в прокуратуре.



В тот момент директором «Ритуала» работал Алексей Бойко, который приехал в Переславль-Залесский из подмосковного посёлка Красково вместе с новой командой городских чиновников. Как только начались уголовные дела, он уволился по собственному желанию.



Также в уголовном деле фигурируют ещё трое сотрудников предприятия — Георгий Володин, Али и Татьяна Магеррамовы.

По данным Rusprofile.ru, учредителем «Ритуала» является администрация Переславля-Залесского, но в сервисе «Контур.Фокус» значится, что в 2017 году, когда сотрудники МУПа стали проворачивать эту схему, учредителями «Ритуала» 50 на 50 стали администрация Переславля-Залесского и на тот момент глава города Владимир Волков (сейчас работает мэром Ярославля. — Прим. ред.).