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Криминал

Защищала кассу: в Ярославской области продавщица дала отпор грабителю

Мужчина приставил к голове девушки пистолет. Видео

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Грабитель потребовал отдать ему деньги из кассы

Грабитель потребовал отдать ему деньги из кассы

В Гаврилов-Яме мужчина приставил пистолет к голове кассира и потребовал отдать ему деньги из кассы. Женщина не растерялась и нажала на тревожную кнопку.

— Сотрудники Росгвардии во время патрулирования получили информацию о том, что в одном из магазинов на улице Советской сработала кнопка тревожной сигнализации, — рассказали в Росгвардии. — Неизвестный мужчина, угрожая кассиру предметом, похожим на пистолет, требовал выдать ему деньги, находящиеся в кассе. После чего вступил в драку с работником магазина.

Видео: Росгвардия

К счастью, никто не пострадал, силовики вовремя приехали на место и задержали грабителя. Им оказался уже судимый до этого 20-летний мужчина. Его передали полиции, возбуждено уголовное дело.

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магазинограбление
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