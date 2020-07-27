Защищала кассу: в Ярославской области продавщица дала отпор грабителю

В Гаврилов-Яме мужчина приставил пистолет к голове кассира и потребовал отдать ему деньги из кассы. Женщина не растерялась и нажала на тревожную кнопку.



— Сотрудники Росгвардии во время патрулирования получили информацию о том, что в одном из магазинов на улице Советской сработала кнопка тревожной сигнализации, — рассказали в Росгвардии. — Неизвестный мужчина, угрожая кассиру предметом, похожим на пистолет, требовал выдать ему деньги, находящиеся в кассе. После чего вступил в драку с работником магазина.

