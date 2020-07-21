В Ярославле двое мужчин украли из магазина 123 штуки женских трусов. Видео

В Ярославле полицейские поймали двоих мужчин, которые выносили ворованное из магазинов целыми сумками. Одному из задержанных 49, второму — 28 лет. Попались они на краже женских трусов.
— Двое неизвестных мужчин, находясь в торговом зале магазина, совершили хищение трусов, всего —
Известно, что украденные трусы мужчины продали. В совершённом преступлении они сознались. Дожидаться суда 49-летний вор будет дома, а 28-летний в следственном изоляторе. Ему избрали меру пресечения в виде заключения под стражу, так как на момент совершения преступления он уже находился в розыске за другую кражу.