22 июля среда
СЕЙЧАС +16°С
usd 70.97
eur 81.25
Тема дняПотоп в Ярославле: фото и видео

Все новости

Все новости
Криминал

В Ярославле двое мужчин украли из магазина 123 штуки женских трусов. Видео

Стало известно, что преступники сделали с наворованным

3 213
10 Обсудить

Поделиться

Мужчины попались на краже нижнего белья из магазина в Ленинском районе Ярославля

Мужчины попались на краже нижнего белья из магазина в Ленинском районе Ярославля

В Ярославле полицейские поймали двоих мужчин, которые выносили ворованное из магазинов целыми сумками. Одному из задержанных 49, второму — 28 лет. Попались они на краже женских трусов.

— Двое неизвестных мужчин, находясь в торговом зале магазина, совершили хищение трусов, всего — 123 штуки, причинив ущерб на сумму более 5 тысяч рублей, — сообщили в управлении МВД России по Ярославской области. — В отношении задержанных возбуждено уголовное дело. Оба ранее уже привлекались к уголовной ответственности.

Товар из магазина воры уносили в сумке и рассовывали по рукавам куртки

Известно, что украденные трусы мужчины продали. В совершённом преступлении они сознались. Дожидаться суда 49-летний вор будет дома, а 28-летний в следственном изоляторе. Ему избрали меру пресечения в виде заключения под стражу, так как на момент совершения преступления он уже находился в розыске за другую кражу.

По теме

Автор

оцените материал

  • ЛАЙК0
  • СМЕХ8
  • УДИВЛЕНИЕ2
  • ГНЕВ0
  • ПЕЧАЛЬ0

Поделиться

Поделиться

криминалтрусы
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

У нас есть почтовая рассылка для самых важных новостей дня. Подпишитесь, чтобы ничего не пропустить.

КОММЕНТАРИИ (10)

Пока нет ни одного комментария. Добавьте комментарий первым!