В Ярославле двое мужчин украли из магазина 123 штуки женских трусов. Видео

В Ярославле полицейские поймали двоих мужчин, которые выносили ворованное из магазинов целыми сумками. Одному из задержанных 49, второму — 28 лет. Попались они на краже женских трусов.



— Двое неизвестных мужчин, находясь в торговом зале магазина, совершили хищение трусов, всего — 123 штуки , причинив ущерб на сумму более 5 тысяч рублей, — сообщили в управлении МВД России по Ярославской области. — В отношении задержанных возбуждено уголовное дело. Оба ранее уже привлекались к уголовной ответственности.

