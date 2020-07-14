Скандал с многомиллионной взяткой: экс-заму мэра Ярославля продлили арест

— В Ярославле Фрунзенский суд продлил арест бывшему заместителю мэра Ярославля Ринату Бадаеву, которого обвиняют в получении взятки.
— Срок содержания под стражей продлен до 15 сентября 2020 года, — уточнили в пресс-службе областного суда.
Бадаева обвиняют сразу по двум эпизодам. Когда всплыл первый, был громкий скандал. По данным, озвученным на суде, он запросил от подрядчика 10% от суммы контракта (контракт был на 12 миллионов, то есть запросил 1,2) — взамен обещал без лишних хлопот принять и оплатить работы.
— С лета 2019 года получил при личных встречах часть взятки — 390 тысяч рублей, — говорит следствие. Подробнее.
В июне завели ещё одно уголовное дело.
Мэр Ярославля всю эту ситуацию назвал «тяжелой». Как отреагировал глава города на арест своего зама.