Скандал с многомиллионной взяткой: экс-заму мэра Ярославля продлили арест

— В Ярославле Фрунзенский суд продлил арест бывшему заместителю мэра Ярославля Ринату Бадаеву, которого обвиняют в получении взятки.

— Срок содержания под стражей продлен до 15 сентября 2020 года, — уточнили в пресс-службе областного суда.



Бадаева обвиняют сразу по двум эпизодам. Когда всплыл первый, был громкий скандал. По данным, озвученным на суде, он запросил от подрядчика 10% от суммы контракта (контракт был на 12 миллионов, то есть запросил 1,2) — взамен обещал без лишних хлопот принять и оплатить работы.