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КриминалРезня в кафе

Бросались на людей с ножами: банда, устроившая резню из-за девушки в кафе, пойдёт под суд

Налётчики, резавшие посетителей, во всём сознались

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Местные с ужасом вспоминают о той ночи

Местные с ужасом вспоминают о той ночи

В Ярославской области под суд пойдёт банда из четырёх человек, которые устроили резню в большесельском кафе. Всем налетчикам от 23 до 28 лет. И такой компанией они устроили ад посетителям заведения.

Всё случилось 22 ноября 2019 года, вечером. В кафе зашли двое мужчин. Выпив, стали приставать к девушкам. В этот момент в заведении находились четверо посетителей-мужчин, которые решили вступиться за барышень. В этот момент и завязался конфликт. Разгоряченных посетителей выгнали. Но те угрожали, что вернутся — и не одни.

И вернулись с друзьями на машинах. И с ножами.

— Было очень страшно, мы думали, что нас убьют! Это дикий ужас. Даже врагу бы такого не пожелала. Мне тоже попало, но не так существенно, — рассказала находившаяся в тот момент в кафе Екатерина Карпенко. Посетители говорят, что вернувшиеся мужчины бросались на всех без разбора.

— Ножами тыкали исподтишка, — рассказывала другая посетительница.

На место вызвали полицию, нападавших задержали.

— Обвиняемые признали свою вину, дали подробные показания, способствовали установлению обстоятельств совершенного ими преступления, возместили причиненный преступлениями ущерб. Судом была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу, — рассказали в УМВД по Ярославской области.

Если суд признает приятелей виновными, им грозит срок до 7 лет.

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криминалрезня в кафе
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