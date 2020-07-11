Бросались на людей с ножами: банда, устроившая резню из-за девушки в кафе, пойдёт под суд

В Ярославской области под суд пойдёт банда из четырёх человек, которые устроили резню в большесельском кафе. Всем налетчикам от 23 до 28 лет. И такой компанией они устроили ад посетителям заведения.
Всё случилось 22 ноября 2019 года, вечером. В кафе зашли двое мужчин. Выпив, стали приставать к девушкам. В этот момент в заведении находились четверо посетителей-мужчин, которые решили вступиться за барышень. В этот момент и завязался конфликт. Разгоряченных посетителей выгнали. Но те угрожали, что вернутся — и не одни.
И вернулись с друзьями на машинах. И с ножами.
— Было очень страшно, мы думали, что нас убьют! Это дикий ужас. Даже врагу бы такого не пожелала. Мне тоже попало, но не так существенно, — рассказала находившаяся в тот момент в кафе Екатерина Карпенко. Посетители говорят, что вернувшиеся мужчины бросались на всех без разбора.
— Ножами тыкали исподтишка, — рассказывала другая посетительница.
На место вызвали полицию, нападавших задержали.
— Обвиняемые признали свою вину, дали подробные показания, способствовали установлению обстоятельств совершенного ими преступления, возместили причиненный преступлениями ущерб. Судом была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу, — рассказали в УМВД по Ярославской области.
Если суд признает приятелей виновными, им грозит срок до 7 лет.