Бросались на людей с ножами: банда, устроившая резню из-за девушки в кафе, пойдёт под суд

И вернулись с друзьями на машинах. И с ножами.



— Было очень страшно, мы думали, что нас убьют! Это дикий ужас. Даже врагу бы такого не пожелала. Мне тоже попало, но не так существенно, — рассказала находившаяся в тот момент в кафе Екатерина Карпенко. Посетители говорят, что вернувшиеся мужчины бросались на всех без разбора.



— Ножами тыкали исподтишка, — рассказывала другая посетительница.



На место вызвали полицию, нападавших задержали.



— Обвиняемые признали свою вину, дали подробные показания, способствовали установлению обстоятельств совершенного ими преступления, возместили причиненный преступлениями ущерб. Судом была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу, — рассказали в УМВД по Ярославской области.

Если суд признает приятелей виновными, им грозит срок до 7 лет.