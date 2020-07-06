В Ярославской области фсбшники в костюмах ДПС остановили машину, полную наркотиков

Через Ярославскую область везли большой груз с наркотиками, которые дальше должны были распространить по России: в Краснодар, Калугу, Самару. Груженую машину остановили на трассе сотрудники УФСБ, один из которых надел жилетку сотрудника ДПС.

— На территории Ярославской области задержаны двое жителей Московской области, у которых изъяты 18 свертков общим весом 24 килограмма, содержащих наркотические средства метамфетамин и МДМА, — рассказали в управлении ФСБ по Ярославской области.

Известно, что это не все члены банды, занимавшейся сбытом наркотиков.