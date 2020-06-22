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Криминал

«Призывал убивать либералов»: в Ярославле озвучили приговор злостному ненавистнику оппозиционеров

В ФСБ рассказали подробности дела, по которому проходил мужчина

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Спецслужбы в России ежедневно мониторят интернет на предмет экстремистских высказываний

Спецслужбы в России ежедневно мониторят интернет на предмет экстремистских высказываний

В Ярославле закончился суд над 43-летним ненавистником либералов. В материалах дела сказано, что он в интернете призывал к убийству людей, разделяющих оппозиционные взгляды.

— Мужчина неоднократно призывал к расправе над гражданами, разделяющими либеральные взгляды, — сообщили в Управлении ФСБ России по Ярославской области. — В ходе следствия было установлено, что мотивом для совершения преступления стала идеологическая ненависть и вражда в отношении указанной категории лиц.

Известно, что мужчина с ненавистью относился к оппозиционеру Алексею Навальному и его последователям.

— За экстремистские призывы его приговорили к 1,5 годам лишения свободы условно с испытательным сроком на 1 год и лишили права заниматься администрированием сайтов и пабликов в социальных сетях, — рассказали во Фрунзенском районном суде Ярославля. — Осужденный полностью признал вину.

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экстремизмкриминалФСБ
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