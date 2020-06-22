«Призывал убивать либералов»: в Ярославле озвучили приговор злостному ненавистнику оппозиционеров

В Ярославле закончился суд над 43-летним ненавистником либералов. В материалах дела сказано, что он в интернете призывал к убийству людей, разделяющих оппозиционные взгляды.



— Мужчина неоднократно призывал к расправе над гражданами, разделяющими либеральные взгляды, — сообщили в Управлении ФСБ России по Ярославской области. — В ходе следствия было установлено, что мотивом для совершения преступления стала идеологическая ненависть и вражда в отношении указанной категории лиц.



Известно, что мужчина с ненавистью относился к оппозиционеру Алексею Навальному и его последователям.