«Призывал убивать либералов»: в Ярославле озвучили приговор злостному ненавистнику оппозиционеров

В Ярославле закончился суд над 43-летним ненавистником либералов. В материалах дела сказано, что он в интернете призывал к убийству людей, разделяющих оппозиционные взгляды.
— Мужчина неоднократно призывал к расправе над гражданами, разделяющими либеральные взгляды, — сообщили в Управлении ФСБ России по Ярославской области. — В ходе следствия было установлено, что мотивом для совершения преступления стала идеологическая ненависть и вражда в отношении указанной категории лиц.
Известно, что мужчина с ненавистью относился к оппозиционеру Алексею Навальному и его последователям.
— За экстремистские призывы его приговорили к 1,5 годам лишения свободы условно с испытательным сроком на 1 год и лишили права заниматься администрированием сайтов и пабликов в социальных сетях, — рассказали во Фрунзенском районном суде Ярославля. — Осужденный полностью признал вину.
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