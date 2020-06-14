В Ярославле в ночь на 12 июня, около 02:00 ночи из деревни Фелисово в Рыбинском районе украли двух лошадей — тяжеловозную рыжую кобылу четырех лет и гнедого жеребца 7–8 лет. У животных есть особые приметы: опухоль на шее у кобылы и сильный отёк на задней левой ноге у жеребца.

Владельцы животных полагают, что искать лошадей надо где-то недалеко, в сторону Ермаково. И обещают вознаграждение.

— Мы обязательно вознаградим за лошадей, не обидим, — говорят владельцы животных.

Если вы видели лошадей, позвоните по номеру: +7 929 623–33–33 — Руслан.