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Мужчина объяснил, что спровоцировало его на убийство

Мужчина объяснил, что спровоцировало его на убийство

Ярославские следователи закончили расследование уголовного дела об убийстве 40-летней женщины. Главным подозреваемым был 36-летний житель города. Убийство произошло в сентябре 2019 года.

— Обвиняемый, находясь возле одного из домов но улице Менделеева, избил свою сожительницу. Женщина скончалась, — уточнили в Следственном комитете Ярославской области.

Следователи выложили видео, где подозреваемый рассказывает, как расправился с любимой.

— Особо конфликтов у нас не было. Только когда выпивали, — объяснил обвиняемый. — Начинало вспоминаться всякое...

Вспомнив старые обиды, мужчина набросился на жену, несколько раз ударил по голове.

— Потом она упала, я развернулся и ушёл, — спокойно рассказал мужчина.

Видео: Следственный комитет Ярославской области

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