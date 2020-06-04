Ярославские следователи закончили расследование уголовного дела об убийстве 40-летней женщины. Главным подозреваемым был 36-летний житель города. Убийство произошло в сентябре 2019 года.

— Обвиняемый, находясь возле одного из домов но улице Менделеева, избил свою сожительницу. Женщина скончалась, — уточнили в Следственном комитете Ярославской области.

Следователи выложили видео, где подозреваемый рассказывает, как расправился с любимой.

— Особо конфликтов у нас не было. Только когда выпивали, — объяснил обвиняемый. — Начинало вспоминаться всякое...