Ярославские следователи закончили расследование уголовного дела об убийстве 40-летней женщины. Главным подозреваемым был 36-летний житель города. Убийство произошло в сентябре 2019 года.
— Обвиняемый, находясь возле одного из домов но улице Менделеева, избил свою сожительницу. Женщина скончалась, — уточнили в Следственном комитете Ярославской области.
Следователи выложили видео, где подозреваемый рассказывает, как расправился с любимой.
— Особо конфликтов у нас не было. Только когда выпивали, — объяснил обвиняемый. — Начинало вспоминаться всякое...
Вспомнив старые обиды, мужчина набросился на жену, несколько раз ударил по голове.
— Потом она упала, я развернулся и ушёл, — спокойно рассказал мужчина.
Видео: Следственный комитет Ярославской области