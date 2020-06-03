Штурм начали в полночь: появилось видео из Екатеринбурга, где Росгвардия расстреляла похитителя обоев

Новые подробности появились в запутанной истории из Екатеринбурга, где 27-летний Владимир Таушанков был застрелен росгвардейцами у себя дома после того, как якобы украл четыре рулона обоев. События произошли 31 мая: молодой человек вышел с обоями из магазина неподалеку от своего дома, за ним погнался охранник, завязалась потасовка.
Дальше версии разнятся. Отец погибшего утверждает, что сын не крал, а купил обои, за ним почему-то погнались «какие-то бандиты», он убежал от них и заперся в квартире. Росгвардия говорит, что Таушанков совершил не кражу, а разбойное нападение — угрожал ножом персоналу, а когда приехала полиция, выбежал с ножом и применил баллончик с жидкостью, чем «нанес травмы пытавшемуся его задержать оперативнику». Так или иначе, когда подозреваемый скрылся в квартире, а переговоры оказались безрезультатными, было принято решение о проведении спецоперации. Сегодня в распоряжении портала E1.RU появились кадры с камер видеонаблюдения, которые позволяют восстановить хронику событий того дня.
E1.RU
События в Екатеринбурге вызвали серьезный общественный резонанс. И неудивительно — в этой истории слишком много неясного. Наши коллеги из E1.RU собрали в одном материале десять главных странностей этого дела — от загадочной судимости до подозрительных людей, которые преследовали Владимира от магазина до самого дома. В соцсетях провели параллель между гибелью уральца и убийством афроамериканца Джорджа Флойда, задушенного сотрудником полиции США, после чего соцсети наводнили посты о полицейском беспределе под хештегом #RussianLivesMatter (аналог американского #BlackLivesMatter).
Подключились и представители официальных ведомств. После того как свою официальную позицию высказала Росгвардия, заговорил и Следственный комитет: сейчас ведомство проводит доследственную проверку по факту гибели молодого человека. Собственную проверку начала и прокуратура. Сегодня по итогам совещания с руководителями правоохранительных органов и силовых структур ситуацию взял на контроль полномочный представитель президента РФ в УрФО Николай Цуканов.
Параллельно с официальными ведомствами в ситуации разбираются и журналисты. Портал E1.RU ведет трансляцию, где в режиме онлайн появляются все новые детали происшествия.