Переславский районный суд признал виновным в убийстве бывшего председателя местной фракции «Единая России» Владимира Корнилова.
— Ему назначено наказание в виде 8 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима, — рассказала пресс-секретарь Ярославского областного суда Ольга Козлова.
Жуткая история произошла 14 декабря 2019 года.
Депутат Владимир Корнилов и таксист Павел Чередников встретились у продуктового магазинчика на окраине Переславля-Залесского. Вместе они выпили. А потом поссорились. Депутат, как говорят местные жители, набросился на таксиста, задушил его, а потом облил ацетоном лицо и поджёг. Водитель скончался.
У Павла осталась дочь от первого брака и внуки. Все, кто его знал, говорят, что мужчина был тихим и неконфликтным, и не верят, что Павел мог кого-то спровоцировать на конфликт.