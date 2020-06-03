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Суд признал бывшего депутата (на фото слева) виновным в убийстве

Суд признал бывшего депутата (на фото слева) виновным в убийстве

Переславский районный суд признал виновным в убийстве бывшего председателя местной фракции «Единая России» Владимира Корнилова.

— Ему назначено наказание в виде 8 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима, — рассказала пресс-секретарь Ярославского областного суда Ольга Козлова.

Жуткая история произошла 14 декабря 2019 года.

Депутат Владимир Корнилов и таксист Павел Чередников встретились у продуктового магазинчика на окраине Переславля-Залесского. Вместе они выпили. А потом поссорились. Депутат, как говорят местные жители, набросился на таксиста, задушил его, а потом облил ацетоном лицо и поджёг. Водитель скончался.

У Павла осталась дочь от первого брака и внуки. Все, кто его знал, говорят, что мужчина был тихим и неконфликтным, и не верят, что Павел мог кого-то спровоцировать на конфликт.

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