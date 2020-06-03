В Ярославле 1 июня в одном из домов по улице Звездной нашли тело женщины. На место приехали следователи и криминалисты, стало понятно, что женщину убили. На ее голове были видны следы от ударов.



— По подозрению в совершении преступления был задержан 42-летний сожитель потерпевшей. Он объяснил, что нанес женщине не менее шести ударов в область головы, после чего покинул место жительства. Мотивом преступления стал личный конфликт, — уточнили в Следственном комитете Ярославской области.

Позже выяснилось, что женщина приревновала супруга. Это и стало поводом для ее убийства. Расследование уголовного дела продолжается.