Представитель Переславской епархии сообщил об гибели священнослужителя.



— Вчера не стало клирика нашей епархии протоиерея Александра Штерцеля. Он был убит в Ярославле, — написал на своей странице в фейсбуке правящий архиерей Переславской и Угличской епархии Феоктист Игумнов. — Фото сделано две недели назад, он тогда говорил, что хотел бы принять монашеский постриг. А я отвечал, что не против и что можно было бы все организовать Петровым постом. Но нет.

Чуть позже представитель епархии уточнил, что перепутал информацию, и Штерцель травмировал голову и умер от кровопотери.