3 июня среда
СЕЙЧАС +9°С
usd 68.98
eur 76.78
Срочно В Ярославле погиб священник

Все новости

Все новости

Представитель Переславской епархии сообщил об гибели священнослужителя.

— Вчера не стало клирика нашей епархии протоиерея Александра Штерцеля. Он был убит в Ярославле, — написал на своей странице в фейсбуке правящий архиерей Переславской и Угличской епархии Феоктист Игумнов. — Фото сделано две недели назад, он тогда говорил, что хотел бы принять монашеский постриг. А я отвечал, что не против и что можно было бы все организовать Петровым постом. Но нет.

Чуть позже представитель епархии уточнил, что перепутал информацию, и Штерцель травмировал голову и умер от кровопотери.

По сводкам в правоохранительных органах подобного убийства пока не проходило.

Еще одно громкое дело об убийстве священника следователи раскрыли в прошлом году. С настоятелем Свято-Троицкого Данилова монастыря в Переславле-Залесском расправились жестоко — зарезали в собственной келье.

По теме

Автор

оцените материал

  • ЛАЙК1
  • СМЕХ0
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ4
  • ПЕЧАЛЬ4

Поделиться

Поделиться

убили священникаепархия
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ (0)

Пока нет ни одного комментария. Добавьте комментарий первым!