— При входе в квартиру спецназа подозреваемый держал в руках направленный в их сторону предмет, внешне похожий на автоматическое оружие, высказывал угрозы в адрес сотрудников СОБРа и вел себя агрессивно. В результате сложившейся обстановки, воспринимая его действия как реально опасную ситуацию, решили открыть огонь, — такой комментарий выпустило сегодня ведомство.



У родителей Владимира другая версия. Отец, также находившийся в квартире, которую брали штурмом, передал корреспонденту E1.RU рассказ сына: он зашел в магазин, купил обои, за ним почему-то погнались «какие-то бандиты», он убежал от них и заперся в квартире. Когда в дверь постучалась полиция, открывать он отказался, потому что боялся тюрьмы.