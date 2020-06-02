Запутанную историю из Екатеринбурга второй день обсуждает вся страна: 27-летний Владимир Таушанков был застрелен росгвардейцами у себя дома после того, как якобы украл четыре рулона обоев из магазина. Официальная позиция Росгвардии такова: молодой человек совершил не кражу, а разбойное нападение — угрожал ножом персоналу, а когда приехала полиция, выбежал с ножом и применил баллончик с жидкостью, чем «нанес травмы пытавшемуся его задержать оперативнику». Когда подозреваемый скрылся в квартире, а переговоры оказались безрезультатными, было принято решение о проведении спецоперации.
— При входе в квартиру спецназа подозреваемый держал в руках направленный в их сторону предмет, внешне похожий на автоматическое оружие, высказывал угрозы в адрес сотрудников СОБРа и вел себя агрессивно. В результате сложившейся обстановки, воспринимая его действия как реально опасную ситуацию, решили открыть огонь, — такой комментарий выпустило сегодня ведомство.
У родителей Владимира другая версия. Отец, также находившийся в квартире, которую брали штурмом, передал корреспонденту E1.RU рассказ сына: он зашел в магазин, купил обои, за ним почему-то погнались «какие-то бандиты», он убежал от них и заперся в квартире. Когда в дверь постучалась полиция, открывать он отказался, потому что боялся тюрьмы.
Е1.RU
В соцсетях уже провели параллель между уральскими событиями и убийством афроамериканца Джорджа Флойда, задушенного сотрудником полиции США. История в США спровоцировала протесты по всей стране, события в Екатеринбурге — волну постов о полицейском беспределе под хештегом #RussianLivesMatter (аналог американского #BlackLivesMatter), появилась информация о запланированных на сегодня пикетах.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков призвал не сравнивать этот случай с протестами в США.
— Я не соглашусь с вами, что вопросы, которые сейчас находятся во главе угла общественной жизни США, имеют отношение к нашей повестке дня. У нас своя повестка дня, и, слава богу, того, что происходит в Америке, у нас не происходит. Никаких параллелей здесь не видим, — заявил Песков.
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