Полиция передала в суд уголовное дело по статье «Покушение на мошенничество в особо крупных размерах» в отношении 48-летней женщины. Как сообщили в полиции, она работала главным бухгалтером в крупной организации Ярославской области по производству сельхозпродукции.



— Она обманула налоговую службу, предъявив незаконные требования о возмещении НДС и предоставила декларации за 3 и 4 кварталы 2014 года, 3 и 4 кварталы 2015 года, 1, 2, 3 и 4 кварталы 2016 года, в которых были ложные сведения, — рассказали в пресс-службе УМВД России по Ярославской области. — Женщина совершила покушение на хищение из бюджетной системы Российской Федерации на общую сумму более 5 миллионов 500 тысяч рублей, что является особо крупным размером. Из этих денег она похитила более 4 миллионов 400 тысяч рублей и распорядилась ими по своему усмотрению.

