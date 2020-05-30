Зверел из-за отказа: попутчик, убивший клиентку BlaBlaCar, жил за счёт ограбленных им женщин

В Следственном комитете России завершили расследование по уголовному делу в отношении Виталия Чикирёва, убившего молодую женщину и бросившего её автомобиль в Ярославле. По данным следователей, убил Чикирёв из-за денег.

— Он зарегистрировал на платформе [BlaBlaCar] два аккаунта под вымышленными именами и забронировал с них три пассажирских места в салоне автомобиля одной из пользователей приложения, которая планировала поездку из Москвы в Тулу. При встрече с водителем обвиняемый представился одним из её попутчиков — Саломатиным, при этом два других места остались свободными. В пути женщина по просьбе Чикирёва остановила автомобиль у края проезжей части автодороги М-2 «Крым» на территории Серпуховского района.