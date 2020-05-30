Зверел из-за отказа: попутчик, убивший клиентку BlaBlaCar, жил за счёт ограбленных им женщин

В Следственном комитете России завершили расследование по уголовному делу в отношении Виталия Чикирёва, убившего молодую женщину и бросившего её автомобиль в Ярославле. По данным следователей, убил Чикирёв из-за денег.
— Он зарегистрировал на платформе [BlaBlaCar] два аккаунта под вымышленными именами и забронировал с них три пассажирских места в салоне автомобиля одной из пользователей приложения, которая планировала поездку из Москвы в Тулу. При встрече с водителем обвиняемый представился одним из её попутчиков — Саломатиным, при этом два других места остались свободными. В пути женщина по просьбе Чикирёва остановила автомобиль у края проезжей части автодороги
Когда женщина остановила автомобиль, Чикирёв потребовал отдать деньги —
Выяснилось, что Ирина — не единственная жертва нападения.
С чего всё началось
23 декабря 2018 года пропала выехавшая из Москвы в Тулу девушка.
— Она не могла просто так уйти из дома, — говорил он. — У нас хорошая и очень дружная семья.
Ирину искали несколько дней. И вдруг обнаружили её автомобиль. «Ауди» была припаркована в одном из ярославских домов.
Тем временем активно искали её попутчика. Начали всплывать страшные подробности о его криминальном прошлом.
31 декабря попутчика нашли. Им оказался
В этот же день Чикирёв показал следователям место в лесу, где он спрятал тело Ирины. Тогда источник 76.RU рассказал, что за мужчиной может быть не одно подобное нападение. И эти данные подтвердились.
Другие жертвы
Выяснилось, что Чикирёв не раз промышлял такими нападениями.
— В ноябре 2018 года по объявлению на сайте «Авито» он договорился с женщиной о встрече якобы для просмотра квартиры, которая сдавалась в наём, — рассказали в Следственном комитете.
Зайдя в квартиру, Чикирёв набросился на хозяйку жилья и вынес из квартиры всё, что счёл ценным. Надолго награбленного не хватило, и тогда он снова пошел на разбой.
— В декабре 2018 года аналогичным образом он совершил нападение на жительницу Москвы, похитив ее шубу и другое имущество, — рассказали следователи.
И подозревают, что это не весь его список нападений. Сейчас проверяют причастность Чикирёва к другим подобным преступлениям. А следователи передали дело в прокуратуру.
После этой истории семью Чикирёва затравили, но, как бы дико это ни звучало, нашлись у него и фанаты.