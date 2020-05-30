30 мая суббота
СЕЙЧАС +14°С
usd 70.75
eur 78.55
Тема дня Губернатор продлил ограничения: что это значит

Все новости

Все новости
Криминал Пропала Ирина Ахматова

Зверел из-за отказа: попутчик, убивший клиентку BlaBlaCar, жил за счёт ограбленных им женщин

Завершено расследование громкого дела, которое распутали благодаря зацепке в Ярославле

926
1 Обсудить

Поделиться

Виталий Чикирёв хладнокровно расправился с девушкой, которая согласилась его подвезти

Виталий Чикирёв хладнокровно расправился с девушкой, которая согласилась его подвезти

В Следственном комитете России завершили расследование по уголовному делу в отношении Виталия Чикирёва, убившего молодую женщину и бросившего её автомобиль в Ярославле. По данным следователей, убил Чикирёв из-за денег.

— Он зарегистрировал на платформе [BlaBlaCar] два аккаунта под вымышленными именами и забронировал с них три пассажирских места в салоне автомобиля одной из пользователей приложения, которая планировала поездку из Москвы в Тулу. При встрече с водителем обвиняемый представился одним из её попутчиков — Саломатиным, при этом два других места остались свободными. В пути женщина по просьбе Чикирёва остановила автомобиль у края проезжей части автодороги М-2 «Крым» на территории Серпуховского района.

Когда женщина остановила автомобиль, Чикирёв потребовал отдать деньги — 10 тысяч рублей, которые были у Ирины Ахматовой с собой. Ирина отказалась. И тогда он убил её.

Выяснилось, что Ирина — не единственная жертва нападения.

С чего всё началось

23 декабря 2018 года пропала выехавшая из Москвы в Тулу девушка. 29-летняя Ирина Ахматова была директором ресторана «Бургер Кинг», у нее была своя машина «Ауди А4». На ней девушка и уехала. Через сервис BlaBlaCar взяла попутчика. В последний раз айфон зафиксировал её геолокацию в Серпухове. После этого Ирина перестала выходить на связь. Муж Ирины пошёл в полицию.

Пропавшая девушка поехала на своей Audi A4 в Тулу с попутчиком из BlaBlaCar

Пропавшая девушка поехала на своей Audi A4 в Тулу с попутчиком из BlaBlaCar

— Она не могла просто так уйти из дома, — говорил он. — У нас хорошая и очень дружная семья.

Ирину искали несколько дней. И вдруг обнаружили её автомобиль. «Ауди» была припаркована в одном из ярославских домов.

Машина стояла уже без номеров

Машина стояла уже без номеров

Тем временем активно искали её попутчика. Начали всплывать страшные подробности о его криминальном прошлом.

31 декабря попутчика нашли. Им оказался 39-летний Виталий Чикирёв. Он признался в убийстве девушки. Дело было таким громким, что следователи опубликовали видео допроса.

В этот же день Чикирёв показал следователям место в лесу, где он спрятал тело Ирины. Тогда источник 76.RU рассказал, что за мужчиной может быть не одно подобное нападение. И эти данные подтвердились.

Другие жертвы

Выяснилось, что Чикирёв не раз промышлял такими нападениями.

— В ноябре 2018 года по объявлению на сайте «Авито» он договорился с женщиной о встрече якобы для просмотра квартиры, которая сдавалась в наём, — рассказали в Следственном комитете.

Зайдя в квартиру, Чикирёв набросился на хозяйку жилья и вынес из квартиры всё, что счёл ценным. Надолго награбленного не хватило, и тогда он снова пошел на разбой.

— В декабре 2018 года аналогичным образом он совершил нападение на жительницу Москвы, похитив ее шубу и другое имущество, — рассказали следователи.

И подозревают, что это не весь его список нападений. Сейчас проверяют причастность Чикирёва к другим подобным преступлениям. А следователи передали дело в прокуратуру.

После этой истории семью Чикирёва затравили, но, как бы дико это ни звучало, нашлись у него и фанаты.

По теме

Автор

оцените материал

  • ЛАЙК0
  • СМЕХ0
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ0
  • ПЕЧАЛЬ0

Поделиться

Поделиться

Ирина АхматоваВиталий ЧикиревBlaBlaCar
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ (1)

Пока нет ни одного комментария. Добавьте комментарий первым!