Ноль изнасилований: как коронавирус изменил криминальную обстановку

Ярославскую область кошмарят последствия коронавируса. Люди заражаются, бизнес закрывается, инфляция растёт. Изоляция меняет не только привычный нам образ жизни, но и влияет на криминогенную обстановку. Мы сравнили, что изменилось — взяли данные за апрель прошлого года и года нынешнего.

Квартирные воришки стали меньше промышлять, вероятно все оттого, что в этих самых квартирах теперь постоянно сидят ярославцы, прячущиеся от коронавируса. Изнасилований так вообще ни одного — этот показатель снизился до нуля. Грабить стали меньше, но ненамного — минус 5%, и это уже неплохо. Но вот с убийствами, к сожалению, всё стабильно. И в прошлый апрель и в этот были убиты 10 человек.

