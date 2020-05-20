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Криминал

Ноль изнасилований: как коронавирус изменил криминальную обстановку

Публикуем инфографику по преступлениям в Ярославской области

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Видимо, грабить и насиловать на улицах стало попросту некого

Видимо, грабить и насиловать на улицах стало попросту некого

Ярославскую область кошмарят последствия коронавируса. Люди заражаются, бизнес закрывается, инфляция растёт. Изоляция меняет не только привычный нам образ жизни, но и влияет на криминогенную обстановку. Мы сравнили, что изменилось — взяли данные за апрель прошлого года и года нынешнего.

Квартирные воришки стали меньше промышлять, вероятно все оттого, что в этих самых квартирах теперь постоянно сидят ярославцы, прячущиеся от коронавируса. Изнасилований так вообще ни одного — этот показатель снизился до нуля. Грабить стали меньше, но ненамного — минус 5%, и это уже неплохо. Но вот с убийствами, к сожалению, всё стабильно. И в прошлый апрель и в этот были убиты 10 человек.

Изнасилования сошли на нет — хоть в чем-то есть польза от пандемии коронавируса

Изнасилования сошли на нет — хоть в чем-то есть польза от пандемии коронавируса

Совсем не радует статистика по кражам с банковских карт. Растет она в геометрической прогрессии. Кроме того, преступники посягнули и на святое — на детей. Мошенники вводят в заблуждение родителей, рассылая письма с поддельными сайтами, похожими на госуслуги, и выманивают данные для получения пособий.

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квартирные кражикриминал
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