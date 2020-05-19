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У преступников изъяли сразу несколько видов синтетических наркотиков

У преступников изъяли сразу несколько видов синтетических наркотиков

В Переславском районе силовики задержали двоих наркоторговцев. Эфэсбэшники застали с поличным белоруса и москвичку, которые пытались забрать синтетические наркотики из тайника.

— У них изъяли несколько видов наркотических веществ, в том числе расфасованные и уже готовые к сбыту дозы героина, — уточнили в пресс-службе УФСБ по Ярославской области.

Задержанную парочку поместили под стражу, уже возбуждено уголовное дело.

Накануне на наркотиках попался другой житель региона. Мужчина заказал запрещенное вещество из Китая. Когда ярославец пришёл в службу доставки за своим отправлением, его уже поджидали сотрудники таможни и полиция.

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наркотикиФСБЯрославская область
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