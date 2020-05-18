Ярославца задержали с посылкой из Китая

В Ярославле при получении посылки из Китая задержали мужчину. Когда ярославец пришёл в службу доставки за своим отправлением, его уже поджидали сотрудники таможни и полиция.



— Внутри посылки, пришедшей на его имя из Китая, оперативники обнаружили пакет из прозрачного бесцветного полимерного материала с кристаллическим веществом белого цвета, — рассказал пресс-секретарь Ярославской таможни Филипп Кушнарев.



Вещество изъяли и отправили на экспертизу. После исследования выяснилось, что в составе вещества есть лекарство от эпилепсии, которое обладает наркотическим эффектом и включено в список сильнодействующих веществ, ввоз которых возможен только по рецепту.

