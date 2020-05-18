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Криминал

Ярославца задержали с посылкой из Китая

Мужчине грозит до семи лет лишения свободы

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В посылке оказался препарат от эпилепсии

В посылке оказался препарат от эпилепсии

В Ярославле при получении посылки из Китая задержали мужчину. Когда ярославец пришёл в службу доставки за своим отправлением, его уже поджидали сотрудники таможни и полиция.

— Внутри посылки, пришедшей на его имя из Китая, оперативники обнаружили пакет из прозрачного бесцветного полимерного материала с кристаллическим веществом белого цвета, — рассказал пресс-секретарь Ярославской таможни Филипп Кушнарев.

Вещество изъяли и отправили на экспертизу. После исследования выяснилось, что в составе вещества есть лекарство от эпилепсии, которое обладает наркотическим эффектом и включено в список сильнодействующих веществ, ввоз которых возможен только по рецепту.

— Задержанный заказал медицинский препарат на одной из торговых площадок в интернете с целью личного потребления, не имея рецепта и показаний врача на его приём, — рассказали в таможне.

На мужчину завели уголовное дело, ему грозит до семи лет лишения свободы и штраф до миллиона рублей.

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